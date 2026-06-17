Manga – Strange Lessons by Professor Terror : Carlo Zen et Ten Ishida nous plongent dans les mécanismes du terrorisme

Les éditions Mangetsu enrichissent leur catalogue seinen avec une œuvre aussi intrigante que dérangeante. Disponible depuis le 17 juin 2026, Strange Lessons by Professor Terror marque la rencontre entre deux auteurs déjà bien connus des lecteurs français : Carlo Zen au scénario et Ten Ishida au dessin. Derrière son titre volontairement provocateur se cache un manga. Ce manga s’intéresse à un sujet rarement abordé dans la bande dessinée japonaise : les mécanismes psychologiques et sociaux qui conduisent à l’extrémisme.

Un professeur pas comme les autres

L’histoire nous emmène à l’université Baba. Dans ce lieu, un certain Tim Lorentz attire les étudiants dans un séminaire pour le moins inhabituel. Surnommé le « Professeur Terreur », cet enseignant déconstruit les idées reçues autour des sectes, des mouvements extrémistes et du terrorisme. Son objectif n’est pas de glorifier ces organisations. Au contraire, il souhaite comprendre leurs mécanismes de recrutement, leur fonctionnement et les ressorts psychologiques qui poussent certaines personnes à s’y engager.

À travers ses cours, le professeur pose des questions dérangeantes : pourquoi les sectes recrutent-elles dans les universités ? Pourquoi certains individus acceptent-ils de sacrifier leur vie pour une idéologie ? Peut-on réellement définir ce qu’est le terrorisme ? Autant de réflexions qui constituent le cœur du récit.

Carlo Zen dans son élément

Les amateurs de The Saga of Tanya the Evil reconnaîtront immédiatement la patte de Carlo Zen. L’auteur affectionne les œuvres qui explorent les systèmes politiques, militaires ou sociaux sous un angle analytique. Avec Strange Lessons by Professor Terror, il délaisse les champs de bataille. À la place, il s’intéresse à une autre forme de conflit : la guerre des idées.

Loin d’un simple manga d’action, cette nouvelle série adopte une approche presque documentaire. Les dialogues occupent une place centrale et les débats intellectuels deviennent le véritable moteur de l’intrigue. Une proposition audacieuse qui devrait séduire les lecteurs à la recherche d’œuvres capables de faire réfléchir autant que divertir.

Le dessin expressif de Ten Ishida

Aux pinceaux, Ten Ishida apporte une dimension visuelle particulièrement efficace. Déjà remarqué pour son travail sur Salaryman Z, le mangaka parvient à rendre captivantes de longues séquences de discussion. Il y parvient grâce à une mise en scène dynamique et des expressions faciales marquées.

Le contraste entre l’apparence parfois excentrique du professeur Lorentz et la gravité des sujets abordés contribue également à créer une atmosphère unique. Cette combinaison entre humour discret et réflexion sérieuse permet au manga d’éviter l’écueil du cours magistral trop académique.

Une série courte mais ambitieuse

Bonne nouvelle pour les lecteurs qui hésitent à se lancer dans une longue saga : Strange Lessons by Professor Terror est annoncé comme une série complète en cinq volumes. Prépubliée depuis 2018 dans le magazine Morning de Kodansha, elle bénéficie d’un rythme narratif maîtrisé. En outre, elle a un objectif clair dès le départ.

Le premier tome, publié par Mangetsu dans sa collection seinen, compte 192 pages et est proposé au prix de 8,45 €.

Un manga qui ose aborder des sujets sensibles

Dans un paysage manga souvent dominé par l’action, la fantasy ou la romance, Strange Lessons by Professor Terror fait figure d’ovni. En choisissant d’explorer les notions de radicalisation, de manipulation psychologique et d’idéologie, Carlo Zen et Ten Ishida proposent une œuvre originale. Ainsi, leur manga invite le lecteur à remettre en question ses certitudes.

Ce premier volume s’annonce comme une lecture stimulante pour tous ceux qui apprécient les mangas intelligents. Il plaira aussi à ceux qui aiment les récits qui n’ont pas peur d’aborder des thèmes complexes. Une sortie à surveiller de près pour les amateurs de seinen exigeants.

Strange Lessons by Professor Terror – Tome 1

Scénario : Carlo Zen

Dessins : Ten Ishida

Éditeur : Mangetsu

Collection : Seinen

Date de sortie : 17 juin 2026

Prix : 8,45 €