Seegene crée l’événement avec une avancée majeure dans le diagnostic

Seegene frappe fort lors de l’ADLM 2025 à Chicago. La société sud-coréenne présente deux innovations majeures qui annoncent un nouveau souffle pour le secteur du diagnostic. CURECA™ et STAgora™ attirent déjà l’attention des professionnels. Découvrons comment ces technologies pourraient transformer les laboratoires de demain.

cureca™ : une révolution dans l’automatisation des tests PCR

Avec CURECA™, Seegene inaugure le premier système PCR automatisé sans surveillance. Ce robot intelligent gère toutes les étapes du test, du prélèvement jusqu’à l’analyse finale, sans intervention humaine. Les laboratoires bénéficient ainsi d’une précision accrue et d’une réduction importante des erreurs. Encore mieux, CURECA™ traite rapidement des échantillons variés comme le sang, l’urine ou les selles. Les équipes gagnent donc du temps et se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

stAgora™ : la plateforme big data au service du diagnostic

STAgora™ est la nouvelle plateforme de gestion des données de diagnostic. Cet outil recueille instantanément toutes les informations provenant des tests PCR réalisés dans le monde entier. Grâce à plus de 40 outils statistiques, les médecins peuvent comparer les résultats de chaque patient avec les tendances régionales. Ainsi, les stratégies de soin deviennent plus personnalisées et mieux adaptées aux besoins locaux.

des partenariats stratégiques pour accélérer l’innovation mondiale

Pour accélérer l’adoption de ses innovations, Seegene prévoit des partenariats pilotes avec des établissements de santé internationaux. La société souhaite partager en avant-première CURECA™ et STAgora™ avec des laboratoires sélectionnés. Ainsi, elle espère stimuler l’innovation et propulser une nouvelle ère du diagnostic médical à l’échelle mondiale.

En conclusion, Seegene s’illustre comme pionnière dans l’automatisation et l’analyse de données pour la santé. Grâce à CURECA™ et STAgora™, les laboratoires gagneront en efficacité et précision. Ces avancées promettent de transformer le diagnostic, pour un futur plus fiable et rapide.

