ChatGPT Agent débarque sur Mac !

OpenAI vient de franchir une étape majeure dans l’intégration de l’intelligence artificielle sur macOS. Son nouvel outil, ChatGPT Agent, est désormais disponible dans l’application Mac de ChatGPT pour les abonnés Pro, Plus et Team. Ce système combine les capacités de recherche approfondie et d’interaction visuelle pour accomplir des tâches complexes de manière autonome. Une avancée qui promet de transformer la productivité des utilisateurs Apple.

ChatGPT Agent : un assistant virtuel capable d’agir comme un humain ?

ChatGPT Agent ne se contente plus de répondre à des questions : il agit. En effet, grâce à la combinaison des outils Operator et Deep Research, l’agent peut effectuer diverses tâches. Par exemple : naviguer sur des sites web, analyser des données, générer du code ou interagir avec des plateformes comme Google Drive et GitHub. Une fois une tâche assignée, il crée un environnement visuel et suit une logique étape par étape, visible à l’écran. L’utilisateur peut intervenir à tout moment pour ajuster le processus.

Lors de sa démonstration, OpenAI a montré comment l’agent pouvait organiser un mariage à l’étranger. Notamment, en recherchant des tenues, des hôtels, des itinéraires touristiques et même des cadeaux. Dans un autre exemple, il a utilisé des données stockées sur Google Drive pour créer une présentation complète avec graphiques et images. Ces scénarios illustrent le potentiel de l’agent pour automatiser des tâches longues et répétitives.

Une fonctionnalité réservée aux abonnés, mais en pleine expansion

Pour l’instant, ChatGPT Agent est accessible uniquement aux utilisateurs des plans Pro, Plus et Team. Les abonnés Pro peuvent effectuer jusqu’à 400 requêtes par mois, tandis que les autres plans sont limités à 40. OpenAI prévoit d’étendre cette fonctionnalité aux utilisateurs Enterprise et Éducation d’ici la fin juillet. L’activation se fait simplement via la commande /agent ou en cliquant sur le bouton dédié dans l’interface de l’application.

Cette intégration sur Mac marque un tournant dans l’usage des agents IA. Elle permet aux utilisateurs de déléguer des tâches complexes tout en gardant le contrôle. OpenAI insiste toutefois sur le fait que l’outil est encore en développement. Par conséquent, certaines actions sensibles, comme les transactions financières ou juridiques, nécessitent une validation manuelle.