Roland-Garros IA : une expérience inédite et passionnante pour les fans

Roland-Garros IA arrive sur les courts en 2025 avec une série d’innovations. Infosys et la Fédération Française de Tennis veulent transformer l’expérience des fans. L’intelligence artificielle occupe une place centrale cette année, offrant des fonctionnalités inédites. Découvrons les nouveautés qui feront vibrer le grand tournoi de la terre battue.

Les nouvelles expériences immersives avec l’IA à Roland-Garros

Pour l’édition 2025, les spectateurs vont vivre des moments uniques grâce à l’IA générative et l’IA agentique. Infosys, partenaire officiel depuis sept ans, pousse un peu plus loin l’engagement via sa suite Infosys Topaz. Les nouvelles technologies offrent :

AI Commentary : des commentaires personnalisés selon les joueurs. Chaque match devient vivant avec des analyses détaillées et des points de vue variés.

: des commentaires personnalisés selon les joueurs. Chaque match devient vivant avec des analyses détaillées et des points de vue variés. AI Stadium : les fans peuvent créer en quelques secondes leur propre stade 3D en réalité virtuelle. Ils choisissent le décor, du plus futuriste au plus naturel, juste par la voix.

: les fans peuvent créer en quelques secondes leur propre stade 3D en réalité virtuelle. Ils choisissent le décor, du plus futuriste au plus naturel, juste par la voix. Generative AI Poster Challenge : cette nouveauté 2025 permet de créer des vidéos IA à partir de mots-clés inspirants. Dans la zone fanzone, les participants voient leurs créations prendre vie dans un cube immersif à LED.

Les innovations Infosys : analyses et contenus personnalisés

L’intégration de l’IA marque une nouvelle ère pour Roland-Garros. L’analyse de matchs et la création de contenus s’appuient sur des outils puissants. Les fonctions Match Centre, AI Videos et AI-Assisted Journalism s’améliorent sans cesse. Chaque fan reçoit des contenus adaptés à ses préférences et des statistiques en temps réel. Cela rend le tournoi encore plus accessible et passionnant pour un large public.

Initiatives inclusives : l’IA au service des jeunes à Paris

Infosys ne s’arrête pas à la technologie. Le groupe collabore avec l’association Fête le Mur pour promouvoir l’inclusion numérique des jeunes défavorisés à Paris. Des ateliers d’initiation à l’IA et au numérique seront organisés pendant le tournoi de Roland-Garros. Avec la plateforme Infosys Springboard, soixante élèves pourront participer à des sessions autour du tennis, du leadership et de la sécurité. L’un d’entre eux pourra même vivre une expérience exclusive à la Rafa Nadal Academy.

En résumé, Roland-Garros IA fait entrer le tennis dans une nouvelle dimension. Grâce à Infosys, l’intelligence artificielle rapproche les fans de la compétition et ouvre de nouvelles perspectives pour tous. Attendez-vous à une édition 2025 riche en émotions et en technologies innovantes, à vivre sur le court… et bien au-delà.

