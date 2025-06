TEST – Corsair Vengeance DDR5 6000MHz : mémoire musclée et stylée pour config moderne

La Corsair Vengeance DDR5 6000MHz se présente comme un choix de référence pour ceux qui cherchent un kit mémoire performant, stylé, et prêt à tirer le meilleur parti des plateformes modernes, que ce soit AMD ou Intel. Nous avons testé cette version blanche (CMH32GX5M2B6000Z30W) sur une configuration AM5 avec un Ryzen 9 7900. Verdict : ça envoie du lourd, tout en restant parfaitement stable à 6000 MHz CL30 via EXPO.

Corsair Vengeance DDR5 6000MHz : notre avis en bref

Ce kit 2×16 Go impressionne par son look sobre et élégant en blanc, ses timings serrés (CL30), et surtout sa compatibilité étendue EXPO / XMP. Il coche toutes les cases pour du gaming exigeant, de la création ou de la bureautique musclée. Facile à installer, stable et rapide, il propose un excellent compromis entre performance, style et prix.

Caractéristiques techniques

Spécifications Détail Capacité 32 Go (2 x 16 Go) Fréquence 6000 MHz Timings CL30-36-36-76 Tension 1.4V RGB Oui, compatible iCUE Profils AMD EXPO / Intel XMP Couleur Blanc Référence CMH32GX5M2B6000Z30W

Design et RGB : Corsair reste une référence

Le design en blanc mat de ce kit Corsair Vengeance DDR5 6000MHz apporte une touche premium aux configs claires. On le voit mieux de ses yeux, mais le diffuseur lumineux est parfaitement intégré, avec un éclairage RGB uniforme et personnalisable via Corsair iCUE. Aucun effet gadget et cheap : ici c’est sobre et net.

Corsair Vengeance DDR5 6000MHz : Performances et stabilité en EXPO

Le kit 2 x 16 Go Corsair Vengeance DDR5 6000MHz a été testé sur une plateforme AM5 avec un Ryzen 9 7900, refroidi par un Kraken Plus de NZXT. Dès les premiers tests, ce kit s’est montré parfaitement stable. En effet, le profil EXPO de la RAM Corsair, appliqué à 6000 MT/s avec une latence CAS CL30, correspond officiellement au sweet spot recommandé sur AM5. Les performances sont bel et bien au rendez-vous, avec une bande passante élevée et une latence maîtrisée. Que ce soit en jeu ou en multitâche, aucun ralentissement n’est à signaler. Par ailleurs, même si la RAM affiche officiellement 6000 MT/s, on parle souvent de 6000 MHz par abus de langage. C’est une convention marketing devenue courante.

Overclocking et timings : du potentiel bien équilibré

Nous avons testé le kit sur une plateforme AM5 avec un Ryzen 9 7900 et une carte NZXT N9 X870E. Le profil EXPO 6000 MT/s CL30 a été appliqué sans difficulté, mais j’ai également poussé l’optimisation un peu plus loin pour réduire la latence du Kit Corsair.

Avec ces réglages, le kit affiche une latence mesurée sous les 56 ns. Autrement dit, c’est excellent pour un kit plug & play en 6000 MT/s CL30. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de pousser l’overclocking plus loin : la stabilité, la température et la compatibilité sont déjà au top avec ces valeurs.

Installation et compatibilité avec la RAM Corsair Vengeance DDR5 6000MHz

Avec la RAM Corsair Vengeance DDR5 6000MHz, l’installation ne pose aucune difficulté, que ce soit au niveau de l’initialisation ou de la détection du profil EXPO/XMP. De plus, Corsair assure une compatibilité large, y compris avec les cartes mères AMD 600 Series et Intel 700 Series.

De plus j’ai installé ce kit avec un autre, bien plus capricieux car certifié Intel XMP mais pas EXPO. L’autre kit a une vitesse testée à 7200 MT/s et une latence CAS CL38. Avec quelques bidouillages, j’ai pu faire cohabiter les 2 kits avec des timings correct. On se retrouve donc avec une carte mère bien remplie, 64 Gigas de RAM, une bande passante de barbare et une latence de 60.2 ns.

Rapport qualité/prix de la RAM Corsair Vengeance DDR5 6000MHz

Souvent proposé entre 140€ et 150€, ce kit Corsair Vengeance DDR5 6000MHz en blanc offre un excellent compromis. Pour ce tarif, on bénéficie de 32 Go de DDR5, de timings serrés en CL30, d’un profil EXPO parfaitement calibré pour AMD, et d’un RGB proprement intégré. À ce niveau de stabilité, de compatibilité et de finition, c’est clairement une valeur sûre dans le milieu de gamme DDR5. En outre, peu de kits concurrents offrent autant de garanties pour une telle fréquence avec une latence CL30.

Conclusion

La Corsair Vengeance DDR5 6000MHz coche véritablement toutes les cases pour une configuration AM5 ou Intel moderne. Elle se montre à la fois rapide, stable, esthétique, et parfaitement compatible avec les profils EXPO/XMP. Grâce à son RGB discret, ses timings serrés et sa large compatibilité, elle s’impose comme un choix fiable pour les gamers, les créateurs ou encore les monteurs PC exigeants. En somme, elle est facile à tuner, agréable à intégrer, et fait exactement ce qu’on attend d’un bon kit de RAM.