Wacom Cintiq : une nouvelle gamme impressionne les créateurs

Wacom Cintiq frappe fort avec sa nouvelle génération d’écrans interactifs. Pensée pour les artistes et les designers, cette gamme promet plus de liberté créative. Avec des outils précis, un design raffiné et des options flexibles, Wacom veut propulser votre créativité vers de nouveaux sommets.

La nouvelle gamme Wacom Cintiq : innovation et performance

La nouvelle gamme comprend les modèles Cintiq 16, Cintiq 24 et Cintiq 24 touch. Chaque écran prend en compte les besoins professionnels des créateurs. Grâce à des résolutions élevées et une technologie d’affichage mat, le confort de l’œil est aussi au rendez-vous. La gamme vise ainsi à rendre les outils professionnels plus accessibles sans compromis sur la qualité.

Technologie Pro Pen 3 : une expérience de dessin améliorée

Au cœur de cette nouveauté, on retrouve le stylet Wacom Pro Pen 3. Il offre une précision et une réactivité accrues grâce à une sensibilité à la pression améliorée. Le tracé suit chaque mouvement, offrant une sensation très naturelle sur l’écran. Plusieurs accessoires permettent de personnaliser la forme, le poids ou la prise en main du stylet. Pour les amateurs de sensations organiques, la version Wood Grip du stylet promet une prise en main chaleureuse même après de longues heures de dessin.

Design épuré et connectivité pour des espaces créatifs

Les nouveaux Wacom Cintiq adoptent un design fin et silencieux. Le Cintiq 24, par exemple, est presque deux fois moins épais que ses prédécesseurs. La gestion des câbles est simplifiée grâce à des ports bien placés. Les modèles incluent des connectiques modernes (USB-C, HDMI, USB-A) et sont compatibles VESA pour s’intégrer dans tous types de studios. Chaque écran est livré avec des logiciels de création gratuits pendant une période limitée. Il existe aussi plusieurs supports ajustables pour plus de confort.

En résumé, la nouvelle gamme Wacom Cintiq place la barre haute avec des innovations techniques et un design pensé pour tous les environnements. Ces écrans s’adressent aux créateurs, qu’ils soient débutants ou confirmés, qui souhaitent améliorer leur flux de travail et se lancer dans des projets ambitieux. N’hésitez pas à découvrir ces outils pour révolutionner vos créations numériques.

