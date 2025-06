Sony annonce Project Defiant, son tout premier stick arcade…sans fil

Le State of Play du 4 juin dernier avait non seulement annoncé des jeux, mais également un tout nouveau périphérique. Durant son événement, Sony Interactive Entertainment a dévoilé Project Defiant, un stick arcade sans fil conçu en interne pour la PlayStation 5 et le PC. Elle officialise dans la foulée son entrée dans l’univers du matériel dédié aux jeux de combat, un domaine jusqu’ici dominé par des fabricants tiers.

Avec la récente annonce de Marvel Tokon: Fighting Souls, Sony vise à offrir à sa communauté le plus performant des périphériques pour jouer au jeu dans les meilleures conditions possibles. La firme a donc profité du State of Play du 4 juin dernier pour dévoiler le premier stick arcade sans fil du marché, baptisé Project Defiant.

“Cette nouvelle manette élégante offrira aux joueurs une plus grande flexibilité pour jouer à leurs jeux de combat préférés, que ce soit sans fil avec la technologie innovante PlayStation Link qui offre une latence ultra-faible, ou par le biais d’une connexion filaire sur PS5 ou PC”, déclare Edwin Foo, vice-président du développement des produits chez SIE, dans un billet de blog de PlayStation.

En effet, Project Defiant se démarque par sa connectivité sans fil, chose inexistante dans le marché des sticks arcade jusqu’à maintenant. Par le biais de la technologie PlayStation Link, le périphérique promet une latence ultra-faible, essentielle pour les jeux de combat compétitifs où chaque milliseconde compte. Un port USB-C est également disponible pour ceux qui préfèrent une connexion filaire.

Sony a aussi pensé à chaque style de jeu en équipant Project Defiant de guides directionnels interchangeables sans outil. Les joueurs pourront donc switcher entre des guides carrés, circulaires ou octogonaux facilement entre chaque session et adapter la maniabilité à chaque type de jeu. Enfin, le stick arcade embarque des boutons à switches mécaniques, assurant une réactivité plus accrue que les boutons “classiques”.

Project Defiant sera livré avec un étui de transport en bandoulière, comprenant un espace pour protéger le levier. Sony prévoit de lancer son arcade stick en 2026, sans mentionner la date de sortie précise (pour le moment).

Découvrez Project Defiant dans le teaser officiel ci-dessous :