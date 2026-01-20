Claude Cowork : l’IA d’Anthropic s’ouvre au grand public

Claude Cowork est une nouvelle fonctionnalité développée par Anthropic. Elle permet à l’IA Claude d’exécuter des tâches directement sur un ordinateur, comme organiser des fichiers ou créer des documents. Initialement réservée aux abonnés Max, qui payaient au moins 100 dollars par mois, cette option est désormais accessible aux abonnés Pro pour seulement 20 dollars mensuels.

Une IA pensée pour simplifier les tâches quotidiennes

Claude Cowork est née de l’évolution de Claude Code. Il s’agit d’un agent conçu pour aider les développeurs à automatiser des tâches de programmation. Anthropic a voulu aller plus loin en créant un outil utilisable par tous. Avec Cowork, l’IA peut accéder à un dossier sur l’ordinateur et agir dessus : lire, modifier ou créer des fichiers. L’utilisateur peut, par exemple, demander à Claude de ranger son dossier de téléchargements. Il peut aussi lui demander de rédiger un rapport à partir de notes stockées sur son disque.

Cette approche rend l’IA plus pratique et accessible. Elle ne se limite plus aux développeurs mais s’adresse à un public plus large. Anthropic présente ainsi Cowork comme une manière simple et intuitive de collaborer avec Claude. L’IA devient ainsi un véritable assistant numérique, capable de prendre en charge des tâches répétitives et chronophages.

Un abonnement plus abordable pour tester Claude Cowork

Jusqu’ici, seuls les abonnés Max pouvaient profiter de Cowork. Ils bénéficiaient d’un accès privilégié aux modèles de raisonnement avancés et aux fonctionnalités expérimentales. Mais le prix élevé limitait l’accès à ce service. En ouvrant Cowork aux abonnés Pro, Anthropic rend son IA plus inclusive. Pour 20 dollars par mois, les utilisateurs peuvent désormais tester cette fonction et voir comment elle s’intègre dans leur quotidien.

Cependant, Anthropic précise que les abonnés Pro pourraient atteindre plus vite leurs limites d’utilisation que les abonnés Max. Cette restriction reflète la différence de prix et de niveau de service. Malgré cela, l’arrivée de Cowork dans l’offre Pro représente une avancée majeure. Elle permet à un plus grand nombre de personnes de découvrir la puissance des agents IA capables de travailler de manière autonome.