Le robot compagnon pour animaux, une avancée positive signée Tuya

La technologie s’invite désormais dans la vie de nos compagnons à quatre pattes. Avec robot compagnon pour animaux, Tuya Smart vient de présenter Aura, un robot innovant activé par l’intelligence artificielle. Présenté au CES 2026 à Las Vegas, il promet de répondre aux besoins affectifs longtemps négligés des animaux domestiques. Découvrons ensemble comment cette innovation transforme le quotidien de nos animaux.

Un robot compagnon pour animaux pour répondre aux besoins affectifs

De nombreux animaux souffrent de solitude et d’ennui, surtout lorsque leurs propriétaires s’absentent. Le robot compagnon pour animaux Aura observe et analyse les comportements grâce à l’IA. Il peut détecter si l’animal est anxieux, heureux ou seul, puis informe le propriétaire via smartphone. Cette fonction rassure et favorise un meilleur lien émotionnel entre l’animal et l’humain.

Des fonctionnalités interactives et intelligentes pour le bien-être

Aura ne se contente pas de surveiller, il joue aussi avec les animaux ! Il offre :

Un jeu laser interactif pour amuser les chats et chiens.

Une distribution intelligente de friandises récompensant le bon comportement.

Des sons apaisants et des expressions faciales animées pour rassurer l’animal.

Une interaction vocale simple, créant une relation chaleureuse.

En plus, Aura agit comme un photographe autonome, capturant les meilleurs moments et créant automatiquement des souvenirs vidéo.

Une innovation technologique signée Tuya Smart au CES 2026

Le robot compagnon pour animaux est équipé d’une mobilité robotique avancée grâce à la navigation autonome V-SLAM. Il se déplace seul dans la maison à la recherche du compagnon. De plus, en cas de batterie faible, il retourne à sa station de charge sans intervention humaine. En s’intégrant à l’écosystème connecté de Tuya Smart, Aura propose aussi des services comme la pension intelligente, les soins vétérinaires, le dressage comportemental ou encore le toilettage, offrant ainsi une solution globale.

En conclusion, Aura révolutionne le quotidien des animaux de compagnie. Ce robot compagnon pour animaux va bien au-delà de la simple surveillance, il offre une compagnie affective et des services sur-mesure. Grâce à Tuya Smart, la technologie devient plus humaine pour les animaux, créant un futur où leur bien-être passe avant tout. Cette innovation prometteuse marque un tournant pour tous les amoureux des animaux.

