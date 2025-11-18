Infosys AI-First GCC Model : une avancée majeure pour vos centres d’innovation

Infosys, leader mondial du numérique, vient de lancer une nouvelle solution ambitieuse. Grâce à son Infosys AI-First GCC Model, l’entreprise souhaite transformer radicalement le fonctionnement des centres de services mondiaux. Son objectif est simple : faire des Global Capability Centers (GCC) de véritables moteurs d’innovation et de croissance dans un monde dominé par l’intelligence artificielle.

Lancement du modèle ai-first gcc d’infosys pour l’innovation

Avec ce nouveau modèle AI-First GCC, Infosys accélère la création et la transformation des centres de services mondiaux. Les entreprises peuvent désormais repenser leurs GCC comme des atouts stratégiques. Ce modèle s’appuie sur des technologies solides : Infosys Agentic Foundry, EdgeVerve AI Next et Infosys Topaz™. Chaque centre devient ainsi un pôle d’innovation, plus rapide et agile, prêt à répondre aux besoins du marché.

Les avantages d’une transformation pilotée par l’intelligence artificielle

Le modèle AI-First GCC permet une transformation en profondeur des opérations. Grâce à l’intelligence artificielle, les processus métiers sont optimisés à chaque étape. Les entreprises bénéficient de :

Coûts réduits

Délais de mise sur le marché raccourcis

Création de nouvelles opportunités d’affaire

Infosys offre aussi une gestion complète du cycle de vie des GCC, depuis la définition de la stratégie jusqu’à l’exploitation quotidienne. Cela permet aux organisations d’accroître leur agilité et de gagner en compétitivité.

Intégration des talents et des technologies pour des gcc performants

Pour garantir le succès des GCC, Infosys investit massivement dans les talents. Sa plateforme d’apprentissage numérique, Infosys Springboard, assure la formation continue des équipes. Plusieurs options sont proposées pour structurer les opérations :

Modèle Build-Operate-Transfer (BOT) Création assistée ou partenariats Modèles adaptés à chaque besoin

Des exemples concrets, comme Lufthansa Systems et Danske Bank, montrent comment l’intégration des agents IA et de plateformes GenAI fait la différence dans la sécurité, la conformité et la relation client.

Le Infosys AI-First GCC Model marque un tournant pour les entreprises qui souhaitent innover rapidement et durablement. En combinant technologie IA de pointe, gestion fine des talents et modèles opérationnels flexibles, Infosys accompagne les entreprises vers la réussite. Ce modèle offre à la fois performance, sécurité et évolutivité. Les GCC deviennent alors les acteurs clés d’une transformation digitale réussie.

