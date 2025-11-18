X lance « Chat » : une nouvelle messagerie avec appels vidéo et chiffrement

X, anciennement Twitter, vient de dévoiler Chat. Il s’agit de sa nouvelle plateforme de messagerie qui remplace les traditionnels messages privés (DM). Cette évolution marque une étape importante pour le réseau social. En effet, le réseau social d’Elon Musk souhaite offrir une expérience plus moderne et sécurisée. Avec des fonctionnalités comme le chiffrement de bout en bout, les appels vidéo et la possibilité de partager des fichiers, X se rapproche des standards des grandes applications de messagerie déjà populaires.

Chat : une messagerie qui se veut enrichie et sécurisée

La principale nouveauté de Chat est l’intégration du chiffrement de bout en bout. Cela garantit que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent lire les messages. Cette avancée répond aux attentes des utilisateurs soucieux de leur confidentialité. De plus, X introduit des notifications en cas de capture d’écran, renforçant la protection des échanges privés.

Par ailleurs, Chat ne se limite pas à la sécurité. En effet, la plateforme propose désormais des appels vocaux et vidéo. Elle offre aussi la possibilité d’envoyer des fichiers et de modifier ou supprimer des messages déjà envoyés. Ces options transforment l’ancienne messagerie en un véritable outil de communication complet, comparable à WhatsApp ou Messenger. Les messages éphémères, qui disparaissent après un certain temps, ajoutent une dimension plus flexible et adaptée aux usages actuels.

La nouvelle messagerie de X se déploie progressivement

Selon X, Chat est déjà disponible sur iOS et le web, et arrivera bientôt sur Android. Cette stratégie de déploiement progressif permet à l’entreprise de tester et d’ajuster les fonctionnalités avant une adoption massive. Les utilisateurs peuvent donc s’attendre à des mises à jour régulières dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, X travaille sur l’ajout d’une fonction de mémos vocaux. Cette fonction, très utilisée sur d’autres plateformes, permettra d’envoyer des messages audio rapides. L’entreprise avait déjà expérimenté une version de messagerie chiffrée plus tôt dans l’année. Néanmoins, elle avait dû suspendre son lancement pour résoudre certains problèmes techniques. Avec cette nouvelle version, X semble prêt à franchir un cap décisif dans sa stratégie de communication.