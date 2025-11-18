Ozelle diagnostics dévoile une avancée majeure pour l’analyse sanguine

Ozelle diagnostics frappe fort lors du salon MEDICA 2025 à Düsseldorf. La marque dévoile une solution d’analyse sanguine nouvelle génération, alliant intelligence artificielle et grande précision hématologique. Cette innovation vise à simplifier et accélérer les diagnostics pour tous les professionnels de santé.

Une innovation IA pour une analyse sanguine complète et rapide

Grâce à la technologie IA, Ozelle permet une analyse sanguine détaillée en seulement six minutes. Cette solution regroupe différents tests : hématologique, biochimique et immunologique. Tout cela, réalisé en une seule opération. L’objectif est de rendre le diagnostic plus rapide et fiable, même en dehors des grands laboratoires. Ainsi, les soignants accèdent à des résultats précis, issus d’un processus automatisé.

Des tests polyvalents adaptés à tous les environnements cliniques

Cette solution se distingue par sa capacité à réaliser plusieurs analyses à la fois. On peut par exemple associer une numération sanguine complète à des tests comme le HbA1c, GLU, TSH ou encore CRP. Les applications sont multiples :

Typage des infections

Évaluation des risques de diabète

Suivi de la fonction thyroïdienne

De plus, l’appareil ne nécessite ni entretien, ni stockage à froid, et fonctionne avec des kits à usage unique. Cela le rend idéal pour tous types de cliniques et laboratoires, petits ou grands.

Un écosystème intelligent pour transformer le diagnostic médical

Ozelle ne propose pas qu’un simple appareil de test. La marque mise sur l’intégration des données issues de l’hématologie, la biochimie et l’immunologie. Toutes ces informations convergent dans une plateforme centralisée, basée sur l’IA. Ce nouvel écosystème transforme les flux de travail habituels en un diagnostic continu et connecté. Ainsi, chaque test renforce la qualité globale des soins prodigués.

Pour conclure, la solution Ozelle diagnostics offre un diagnostic rapide, fiable, et accessible à tous. Elle associe innovation technologique et simplicité d’utilisation. Ainsi, Ozelle s’impose comme un acteur clé de la transformation digitale dans la santé. Professionnels et partenaires qui visitent le salon MEDICA peuvent découvrir une nouvelle façon de faire avancer le diagnostic médical.

Lisez notre dernier article tech : iPhone et SmartThings : Samsung ouvre enfin la porte à Siri