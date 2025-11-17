iPhone et SmartThings : Samsung ouvre enfin la porte à Siri

L’univers de la maison connectée franchit une nouvelle étape. En effet, les utilisateurs d’iPhone qui possèdent des objets connectés Samsung peuvent désormais profiter d’une compatibilité renforcée. Grâce à la dernière mise à jour de l’application SmartThings, il est possible de déclencher des routines directement via Siri, en utilisant l’app Raccourcis d’Apple. Une nouveauté qui rapproche deux écosystèmes longtemps considérés comme rivaux et simplifie la vie des foyers équipés de produits des deux marques.

Une intégration attendue entre Siri et SmartThings

Jusqu’ici, les utilisateurs d’iPhone devaient passer par l’application SmartThings pour contrôler leurs appareils Samsung. Désormais, ils peuvent associer leurs routines SmartThings à des commandes vocales Siri. Concrètement, il suffit de créer un raccourci dans l’app iOS. Puis, de lier une action SmartThings, comme éteindre les lumières ou fermer les volets. Ensuite, une simple phrase comme « Siri, je pars » déclenche automatiquement la routine configurée.

Cette nouveauté marque une étape importante dans l’ouverture de Samsung vers l’écosystème Apple. Elle permet aux foyers mixtes, équipés à la fois d’iPhone et d’objets connectés Samsung, de profiter d’une expérience fluide et cohérente. Par conséquent, l’utilisateur n’a plus besoin de jongler entre plusieurs applications. En effet, Siri devient le point central de commande pour la maison intelligente.

Une maison connectée plus simple et plus universelle

L’intégration de SmartThings à Siri vise la recherche d’une compatibilité universelle dans la domotique. Les consommateurs veulent pouvoir contrôler leurs appareils sans se soucier de la marque ou du système d’exploitation. En permettant aux iPhone d’activer des routines SmartThings, Samsung répond à cette attente et renforce l’attrait de son écosystème.

Cette évolution s’inscrit aussi dans la stratégie de convergence des géants technologiques. Apple et Samsung, souvent perçus comme concurrents, montrent qu’ils peuvent coopérer pour améliorer l’expérience des utilisateurs. Pour les foyers, cela signifie plus de confort et moins de contraintes techniques. La maison connectée devient ainsi plus accessible, intuitive et adaptée aux besoins quotidiens.