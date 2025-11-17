Test – Olight ArkPro : la lampe EDC multifonction qui ne laisse rien dans l’ombre

Quand Olight sort un nouveau modèle, les amateurs d’éclairage portable tendent l’oreille. L’ArkPro, dernière-née de la série EDC, se positionne comme une lampe torche compacte mais redoutablement polyvalente. Avec ses multiples modes d’éclairage, sa fonction UV et même un laser intégré, elle semble taillée pour toutes les situations du quotidien. Également, nous l’avons testée en intérieur, en extérieur et dans diverses conditions d’utilisation, pour voir si elle tient vraiment ses promesses.

Notre avis en bref

La Olight ArkPro impressionne d’abord par sa polyvalence. Capable d’éclairer une pièce entière comme de révéler les détails invisibles à l’œil nu, elle combine puissance, précision et robustesse. Sa fonction UV se montre utile pour repérer des taches invisibles ou vérifier des billets, tandis que le laser vert intégré apporte une touche ludique et pratique pour pointer des objets à distance. En outre, compacte, bien finie et intuitive, cette lampe coche presque toutes les cases. Seul bémol : elle chauffe sensiblement en mode turbo, un classique sur les modèles haute intensité.

Unboxing et design de l’Olight ArkPro

Dès l’ouverture, Olight soigne la présentation. De ce fait, comme toujours, la marque livre une expérience premium : boîte rigide, calage précis, manuels clairs et accessoires complets. À l’intérieur, on retrouve la lampe ArkPro et son clip ceinture et, un câble de charge magnétique USB-C.

Visuellement, la lampe dégage une vraie impression de qualité. Le corps en aluminium anodisé inspire confiance, avec une texture antidérapante fine et agréable au toucher. La compacité est au rendez-vous : elle tient parfaitement dans la paume de la main. Olight réussit encore une fois à équilibrer solidité et élégance, avec une finition impeccable et des ajustements parfaits.

La tête de lampe est légèrement élargie pour accueillir plusieurs modules : le projecteur principal, la LED UV et le pointeur laser. Tout est parfaitement intégré. Également, l’interrupteur multifonction tombe naturellement sous le pouce et permet de basculer rapidement entre les modes. La conception ergonomique fait qu’on peut l’utiliser d’une seule main, même avec des gants.

Sur le plan du design, Olight conserve ses codes : sobriété, efficacité, mais toujours ce petit supplément d’âme technologique. Compacte et discrète, l’ArkPro se glisse facilement dans un sac ou une poche sans encombrer.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

L’Olight ArkPro mise sur un ensemble complet de technologies, typiques de la marque. Elle ne se contente pas d’éclairer fort : elle s’adapte à tous les usages grâce à ses modes multiples.

Principales caractéristiques :

Puissance maximale : jusqu’à 1 500 lumens

Portée maximale : 205 mètres

LED principale avec 5 niveaux d’intensité + stroboscope

Mode UV intégré pour inspection et détection

Laser vert pour signaler ou pointer des objets

Batterie rechargeable par câble magnétique USB-C

Étanchéité IPX7 (résiste à la pluie et à l’immersion temporaire)

Corps en aluminium anodisé

Poids : environ 115 g

Dès la première prise en main, on comprend qu’Olight vise la polyvalence. Le bouton unique permet d’accéder à tous les modes : simple pression pour allumer, appui long pour faire défiler les intensités, double pression pour activer le mode turbo et triple pression pour passer en stroboscope.

Le mode UV fonctionne très bien. Il émet une lumière soit faible soit élevée, suffisante pour repérer des taches, vérifier des billets ou observer des détails invisibles. Le laser vert, quant à lui, s’active via une pression sur le bouton latéral. Ainsi cela devient utile pour faire une présentation, attirer l’attention sur un objet ou même jouer avec un chat.

Côté autonomie, Olight annonce environ 14 jours d’autonomie en mode normal selon l’usage que vous en ferez. En pratique, si on l’utilise quotidiennement quelques minutes par jours, cela peut durer bien plus qu’un mois. Le système de charge magnétique, propre à la marque, est toujours aussi pratique : il suffit d’approcher le câble du fond de la lampe pour qu’il se fixe automatiquement.

En résumé, l’ArkPro ne se limite pas à une lampe torche. C’est un outil multifonction, pensé pour les aventuriers, les bricoleurs et les curieux du quotidien.

Performances et efficacité de l’Olight ArkPro

C’est sur le terrain que l’ArkPro montre tout son potentiel. En mode turbo, la puissance lumineuse est bluffante. Ainsi, la portée réelle dépasse les 200 mètres, ce qui est impressionnant pour une lampe de ce format. L’éclairage est homogène, avec un faisceau central net et une diffusion périphérique bien maîtrisée.

Dans une utilisation domestique, elle illumine aisément une pièce entière. En extérieur, elle devient un allié idéal pour le camping, la randonnée ou le bricolage nocturne. Le faisceau est stable, sans scintillement ni zones d’ombre, et la colorimétrie reste neutre. C’est un point fort face à certaines concurrentes qui tirent trop sur le bleu.

La fonction UV se révèle plus utile qu’on pourrait le penser. Pour nettoyer une litière, vérifier une fuite invisible ou examiner une surface, elle se montre étonnamment précise. Ainsi on peut voir des choses que l’on ne voit pas à l’œil nu, parfois pas très ragoutante d’ailleurs. Quant au laser vert, il fonctionne comme prévu, avec un bon équilibre entre portée et sécurité.

Côté endurance, la gestion thermique est correcte mais pas parfaite. En mode turbo, la lampe chauffe rapidement au niveau de la tête, sans devenir brûlante, mais assez pour décourager une utilisation prolongée. C’est le seul vrai défaut que nous ayons relevé. En réalité c’est logique vu que le faisceau lumineux devient très intense.

Enfin, la résistance de la lampe confirme la réputation d’Olight. Chutes, pluie ou immersion courte ne posent aucun problème. L’IPX7 est respecté, et la lampe redémarre toujours au quart de tour.

Utilisation au quotidien

L’ArkPro est typiquement le genre de lampe qu’on garde toujours sous la main. Elle s’adapte à tout : promenade nocturne, panne d’électricité, inspection rapide du moteur ou nettoyage sous un meuble.

Également, son format compact permet de la glisser dans une poche de manteau ou une trousse EDC. Le clip ceinture la rend facilement accessible et les boutons bien placés rendent son usage intuitif.

Lors d’un test en soirée, la lampe a tenu plus de 6 heures en jouant avec et en alternant entre les modes moyen et fort. L’autonomie annoncée semble donc réaliste. La recharge magnétique est un vrai confort : pas besoin de démonter la batterie ni de chercher un port caché.

En pratique, le mode laser est pratique pour indiquer des objets à distance, en randonnée par exemple, tandis que la lumière UV est un allié surprenant dans la maison (vérification d’humidité, tâches invisibles, etc.).

L’interface est simple, sans menus complexes. On sent qu’Olight cherche à combiner simplicité d’usage et efficacité. En revanche, les amateurs de sessions longues devront composer avec la montée en température en mode fort.

Pourquoi acheter l’Olight ArkPro ?

L’ArkPro s’adresse à ceux qui veulent une lampe polyvalente, bien construite et fiable. Ainsi, elle trouve sa place aussi bien dans un tiroir de maison que dans un sac à dos d’aventurier. Olight réussit à réunir puissance, compacité et technologies utiles dans un design élégant.

Son rapport qualité-prix est excellent : autour de 120 € hors promo, elle reste compétitive face à des modèles souvent moins complets. Peu de lampes offrent à la fois un faisceau puissant, un mode UV et un laser intégré dans un format aussi réduit.

C’est aussi un choix sûr en termes de durabilité. Olight ne fait pas de compromis sur les matériaux et propose, comme toujours, un service après-vente solide. Que ce soit pour une utilisation domestique, professionnelle ou outdoor, l’ArkPro répond présent.

A noter que pour le Black Friday, une promo de 20% sera active, pour ceux qui l’aurait réservée il recevront un T-shirt gratuit. Pour une première commande une lampe I3E EOS est offerte.

Et surtout, n’oubliez pas, avec le code KOL5 5 € de réduction pour être utilisé pendant la ve​nte du Black Friday sans seuil du 14/11 au 04/12 )

Avec le code GEEKFR10 10% de réduction valable sur tout le site, sauf les articles déjà en promotion et X9R/Oclip/sphere (toute l’année)

Conclusion

La Olight ArkPro prouve qu’une lampe EDC peut être à la fois compacte et ultra-fonctionnelle. Ses multiples modes d’éclairage, sa construction robuste et son autonomie correcte en font un outil de confiance. On apprécie particulièrement la combinaison des fonctions UV et laser, qui ajoutent une vraie valeur pratique.

Seul défaut : une tendance à chauffer en mode intensif, mais c’est un compromis acceptable au vu de la puissance délivrée.

En résumé, cette lampe s’adresse à ceux qui veulent un outil utile au quotidien, prêt à faire face à toutes les situations, sans se limiter à une simple fonction d’éclairage.