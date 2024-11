Test – Olight Baton 3 Pro : compact, puissant et toujours prêt à éclairer

Quand il s’agit de lampes torches compactes et performantes, Olight est une marque de référence. Le modèle Baton 3 Pro ne fait pas exception. Avec sa petite taille et sa puissance impressionnante, elle promet d’être une alliée de choix pour vos besoins quotidiens ou vos aventures en plein air. Nous avons testé ce modèle pour évaluer ses performances, son autonomie et ses fonctionnalités. Cette lampe vaut-elle vraiment son prix ? Découvrez notre test complet pour le savoir.

Notre avis en bref

La lampe torche Olight Baton 3 Pro combine un design élégant avec une performance lumineuse impressionnante. Sa puissance, atteignant 1 500 lumens, et son autonomie renforcée en font un outil incontournable. De plus, sa taille compacte la rend facilement transportable. Vous pouvez découvrir une présentation officielle ici

Fiche technique

Voici un résumé des principales caractéristiques techniques de l’Olight Baton 3 Pro :

Puissance lumineuse : Jusqu’à 1 500 lumens

Distance d’éclairage : Jusqu’à 175 mètres

Intensité lumineuse : 7900 cd

Modes d’éclairage : 5 niveaux + mode stroboscope

Autonomie maximale : Jusqu’à 120 jours (mode basse intensité)

Type de batterie : Rechargeable (18650, 3200 mAh)

Charge : Via câble magnétique USB inclus

Dimensions : 10,14 cm pour 2,3 cm de diamètre

Poids : 103 g (batterie incluse)

Résistance aux intempéries : Certification IPX8 (immersion jusqu’à à 2m pendant 30 min)

Matériaux : Alliage d’aluminium

2 températures de couleurs disponibles : Blanc froid (5700 à 6700K ou blanc neutre 4000 à 5200K)

Unboxing de l’Olight Baton 3 Pro

La présentation de l’Olight Baton 3 Pro est soignée, fidèle à la réputation de la marque. À l’ouverture de la boîte, vous trouverez :

La lampe torche Baton 3 Pro : Sa finition en aluminium anodisé est élégante et robuste.

Un étui de transport : Pratique pour protéger et transporter la lampe.

Un câble de charge magnétique MCC3 : Assure une recharge rapide et pratique.

Un support magnétique en forme de L avec 2 adhésifs : Pratique à ranger pour être disponible rapidement

Le manuel d’utilisation : Explique en détail les fonctions et les modes d’éclairage.

Chaque élément du packaging a une utilité, et l’ensemble reflète une qualité premium. A noter que l’Olight Baton 3 Pro est disponible en plusieurs coloris.

Performances et efficacité de l’Olight Baton 3 Pro

La puissance lumineuse de la Baton 3 Pro est impressionnante, avec un mode Turbo atteignant 1 500 lumens. Le bouton d’allumage est concave pour éviter un allumage intempestif. De plus il dispose d’un indicateur LED de différentes couleurs pour indiquer l’autonomie restante. Ce mode est idéal pour éclairer de vastes zones ou pour des situations nécessitant une lumière intense. Les 5 modes d’éclairage permettent une utilisation en fonction des besoins. Ainsi, elle peut offrir un éclairage doux pour la lecture ou puissant pour l’extérieur. Également le mode stroboscope ajoute une fonction de sécurité utile. De plus elle dispose d’un clip bidirectionnel élargi et allongé est plus sûr lors d’une fixation dans la poche ou le sac à dos. Également sa texture est antidérapante.

L’autonomie est un autre point fort. Avec une batterie rechargeable de 3200 mAh, cette lampe offre jusqu’à 120 jours d’autonomie en mode basse intensité. C’est parfait pour une utilisation prolongée. A noter qu’il faut compter environ 3,5 heures pour la recharger entièrement. La recharge via le câble magnétique est intuitive et efficace.

Enfin, sa certification IPX8 garantit une résistance exceptionnelle à l’eau et aux chocs, en faisant une lampe idéale pour les conditions difficiles.

Conclusion

La Olight Baton 3 Pro est une lampe torche compacte mais puissante, adaptée à un large éventail d’utilisations. Son autonomie, sa robustesse et ses performances en font un excellent investissement. Ses qualités justifient cet achat pour quiconque cherche un outil fiable et durable. Si vous recherchez une lampe polyvalente et performante, ce modèle répondra à vos attentes.