Google révolutionne le shopping en ligne avec l’IA agentique

il y a 30 minutesDernière mise à jour: 15 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Google vient d’annoncer une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle à ses services de shopping. En effet, la firme américaine a introduit des fonctionnalités inédites. Ces dernières permettent aux utilisateurs de rechercher, comparer et même acheter des produits de manière automatisée. Ces innovations visent à rendre l’expérience d’achat plus fluide, plus personnalisée et surtout plus rapide.

Google facilite encore plus la recherche

La première nouveauté concerne l’amélioration de la recherche en mode IA. Concrètement, les utilisateurs peuvent désormais formuler des requêtes plus précises et descriptives, comme s’ils s’adressaient à un conseiller. Google adapte ensuite les résultats en fonction du type de recherche. Par exemple, des images cliquables pour les requêtes visuelles ou des comparaisons côte à côte pour ceux qui hésitent entre plusieurs produits. Cette approche rend la navigation plus intuitive et réduit le temps nécessaire pour trouver exactement ce que l’on cherche.

En parallèle, Google continue d’élargir ses outils de shopping basés sur l’IA, comme les essayages virtuels de vêtements ou la recherche de chaussures. L’objectif est de transformer la plateforme en un véritable assistant d’achat. Ce dernier serait capable de guider l’utilisateur à chaque étape, depuis la recherche jusqu’à la décision finale.

L’agentic checkout : acheter automatiquement au meilleur prix

La fonctionnalité la plus marquante est l’agentic checkout. Elle permet à l’IA de finaliser un achat lorsque le prix d’un produit atteint le seuil fixé par l’utilisateur. Concrètement, il suffit de définir le montant souhaité grâce au suivi des prix de Google. Lorsque la réduction apparaît, l’IA peut procéder à l’achat via Google Pay, après confirmation des informations de livraison. Cette automatisation promet de simplifier la chasse aux bonnes affaires, notamment lors des périodes de soldes.

Pour l’instant, cette option est réservée aux consommateurs américains. Elle fonctionne avec quelques partenaires comme Wayfair, Chewy, Quince et certaines boutiques Shopify. De plus, Google prévoit d’étendre ce service à d’autres enseignes. Néanmoins, Amazon ne semble pas concerné. En complément, l’IA Gemini peut même appeler des commerces locaux pour vérifier la disponibilité d’un produit, ses prix ou les promotions en cours. Les résultats sont ensuite envoyés par e-mail. Cela offre une solution pratique pour les catégories comme les jouets, la beauté ou l’électronique.

Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

