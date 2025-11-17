Spotify améliore son mode aléatoire avec un nouvel algorithme

Spotify vient d’annoncer une mise à jour importante de son mode de lecture aléatoire. L’application va rendre l’expérience plus agréable en évitant que les mêmes chansons ne reviennent trop souvent. Grâce à un nouvel algorithme baptisé « Fewer repeats », la plateforme promet une écoute plus diversifiée.

Un nouvel algorithme pour limiter les répétitions sur Spotify

Jusqu’ici, le mode aléatoire de Spotify était souvent critiqué par les abonnés. En effet, beaucoup reprochaient au système de rejouer trop fréquemment certains titres. Cela cassait l’effet de surprise attendu d’une lecture aléatoire. Avec cette mise à jour, Spotify introduit un algorithme conçu pour réduire ces répétitions. Baptisé Fewer repeats, il analyse les morceaux déjà joués et ajuste la sélection pour favoriser une meilleure rotation des titres.

Cette évolution est déjà déployée chez de nombreux utilisateurs, aussi bien sur la version gratuite que sur l’offre Premium. Elle s’inscrit dans une volonté de renforcer la satisfaction des abonnés, à un moment où la plateforme fait face à des critiques sur ses tarifs et sa politique de rémunération des artistes. En améliorant une fonctionnalité aussi utilisée que le mode aléatoire, Spotify cherche à montrer qu’elle reste attentive aux attentes de son public.

Une expérience plus fluide pour les playlists

Le mode aléatoire est particulièrement populaire pour les playlists. Et ce, qu’elles soient créées par les utilisateurs ou proposées par Spotify. Avec cette mise à jour, l’écoute devient plus fluide et plus proche de ce que les abonnés attendent. Soit, une variété constante et une découverte musicale renouvelée. Les playlists longues, souvent utilisées lors de soirées ou de trajets, bénéficient directement de cette amélioration.

En réduisant les répétitions, Spotify espère aussi renforcer l’image de sa plateforme comme un espace de découverte. En effet, les utilisateurs auront plus de chances d’entendre des morceaux différents. Cela pourrait ainsi les conduire à explorer de nouveaux artistes ou genres.