Windows 11 : Microsoft supprime l’onglet Photos de l’application Mobile Connecté

Microsoft, l’éditeur du système d’exploitation Windows 11, continue de modifier l’expérience utilisateur de ses outils d’intégration. Récemment, c’est l’application « Mobile Connecté » (autrefois connue sous le nom de Lien Téléphone) qui a fait l’objet d’une mise à jour majeure. En effet, l’entreprise a pris la décision de supprimer l’une des fonctionnalités préférées des utilisateurs : l’onglet dédié aux Photos.

Disparition de la visualisation instantanée des images

Cette option permettait de visualiser facilement les clichés récents pris sur son smartphone Android ou iOS directement sur l’écran de l’ordinateur. Microsoft justifie ce changement radical par un déplacement de la fonction vers une zone de l’OS jugée plus performante : l’Explorateur de fichiers.

Désormais, les utilisateurs de Windows 11 découvrent un bandeau d’information affiché à l’intérieur de l’application « Mobile Connecté ». Ce message d’alerte annonce que la fonctionnalité Photos va migrer et que l’onglet dédié va disparaître. Pour beaucoup, cette section représentait un gain de temps considérable. La raison en est qu’elle offrait un aperçu instantané des derniers médias du téléphone sans avoir besoin de manipulations complexes ou de transferts manuels. L’outil conservait ainsi une certaine parité avec les écosystèmes concurrents, comme celui d’Apple.

La raison principale donnée par Microsoft pour ce retrait est l’amélioration de l’expérience de gestion de fichiers. Selon Microsoft, l’Explorateur de fichiers est une plateforme bien plus riche pour interagir avec le contenu mobile. Ce nouvel emplacement permettrait en effet des capacités étendues. Parmi elles, on compte notamment la visualisation de vidéos et la sélection multiple d’éléments. De plus, il y a aussi les fonctions courantes de copier-coller ou de glisser-déposer. Ces options de gestion de fichiers étaient peu ou pas disponibles dans l’ancien onglet Photos de l’application « Mobile Connecté ».

Pour profiter de cette nouvelle méthode d’accès enrichie, les utilisateurs de Windows 11 doivent effectuer une manipulation dans les paramètres de leur système. Il est nécessaire de se rendre dans la section « Bluetooth et appareils ». Puis, de cliquer sur « Appareils mobiles » et enfin sur « Gérer des périphériques ». À cet endroit, il faut activer l’option intitulée « Afficher l’appareil mobile dans l’explorateur de fichiers ». Sans cette activation, la liaison rapide vers les médias du téléphone sera entièrement perdue.

Si la promesse de fonctionnalités plus puissantes est séduisante, la suppression de l’onglet direct rend l’application « Mobile Connecté » instantanément moins complète. L’application reste utile pour les messages, les notifications et les appels téléphoniques (pour les appareils compatibles). Toutefois, le retrait de cette corde essentielle fait craindre aux utilisateurs un affaiblissement de l’intégration mobile sur Windows. Beaucoup considèrent que la facilité d’accès immédiat était plus importante que les fonctions avancées de l’Explorateur. Microsoft compense cette perte par de nouvelles options à l’avenir.