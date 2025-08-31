Samsung intègre Copilot à ses Smart TV !

Samsung vient d’annoncer l’intégration de l’assistant intelligent Copilot, développé par Microsoft, dans ses Smart TV et moniteurs connectés sortis en 2025. Cette nouveauté transforme l’usage classique de la télévision en une expérience interactive et personnalisée. Grâce à Copilot, les utilisateurs peuvent désormais poser des questions et obtenir des recommandations. Ils peuvent même interagir avec les contenus affichés à l’écran, sans quitter leur canapé.

Une interaction vocale enrichie et intuitive

Copilot est accessible directement depuis l’écran d’accueil des Smart TV Samsung, via une commande vocale ou une touche dédiée sur la télécommande. L’assistant peut répondre à des questions sur le programme en cours ou encore expliquer une intrigue. Il peut aussi donner des informations sur un lieu ou un acteur, et même traduire un contenu dans une langue compréhensible. Cette fonction rend les contenus plus accessibles et enrichit l’expérience de visionnage.

Néanmoins, Copilot ne se limite pas à l’écran. Comme sur un smartphone ou un PC, l’utilisateur peut lui poser des questions générales, qu’elles soient liées ou non au programme en cours. Cela s’avère pratique lorsque le téléphone est hors de portée ou en charge. Samsung transforme ainsi la télévision en un véritable centre d’information, capable de répondre à des besoins variés en temps réel.

Un assistant connecté au cœur de l’écosystème Samsung

L’intégration de Copilot ne concerne pas uniquement les contenus audiovisuels. L’assistant est aussi lié à Samsung Daily+, la plateforme lifestyle de la marque. Il peut interagir avec les fonctions de maison connectée via SmartThings, suivre les entraînements sportifs avec Workout Tracker ou faciliter le travail à domicile grâce à Workspace. Cette synergie renforce le rôle central de la Smart TV dans l’écosystème numérique de Samsung.

Face aux limites rencontrées par Bixby, l’ancien assistant vocal de la marque, Samsung mise sur Copilot pour offrir une expérience plus fluide, plus intelligente et plus complète. Cette évolution marque une étape importante dans la transformation des téléviseurs en véritables hubs domestiques. On peut s’attendre à ce que Copilot soit intégré à d’autres produits Samsung à venir, consolidant encore davantage cette stratégie.