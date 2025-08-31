Honkai: Nexus Anima : HoYoverse dévoile son nouveau jeu Pokémon-like ! 

Après quelques jeux de rôle à succès, HoYoverse s’attaque aux au jeu de collecte de créatures ! Le 29 août 2025, le géant chinois a officiellement levé le voile sur Honkai: Nexus Anima, un jeu adoptant un univers et un gameplay similaire aux jeux Pokémon. Une première phase de test fermée, le “Nexus Bond Test”, est également en chemin…

Un mélange de stratégie et de narration dans l’univers Honkai

D’abord Tem Tem, puis Palworld…et maintenant, Honkai ! Hier, miHoYo a officiellement annoncé Honkai: Nexus Anima, le dernier opus de la franchise Honkai. Loin des RPG habituels de la licence, le titre combine la collection de créatures avec des éléments d’aventure et de stratégie. Oui, vous l’avez deviné : on aura affaire à un Pokémon-like de plus.

Mais l’originalité de Honkai: Nexus Anima repose sur les “Nexus”, des liens invisibles entre concepts opposés — amour et haine, lumière et ténèbres, vie et mort — aujourd’hui brisés. Ces fragments ont alors pris forme de créatures mystiques baptisées Anima, au cœur de l’expérience. En incarnant un voyageur multidimensionnel, le joueur doit rétablir l’ordre en formant des liens avec ces créatures. Il pourra ensuite débloquer ainsi des pouvoirs reflétant les concepts qu’elles incarnent. Ces capacités sont ensuite combinables, afin d’élaborer des stratégies de combat et explorer un vaste monde.

Pour ne pas attendre sa communauté plus longtemps, le géant chinois a déjà lancé la première phase de test, baptisée “Nexus Bond Test”. Les joueurs pourront s’y inscrire via le site officiel du jeu jusqu’au 12 septembre. Le test sera disponible sur PC et iOS et prendra en charge l’anglais, le japonais, le coréen, le chinois traditionnel et le chinois simplifié.

Nous vous laissons apprécier le trailer de présentation de Honkai: Nexus Anima dans la vidéo ci-dessous :

Une entrée poétique pour Honkai: Nexus Anima

miHoYo a également accompagné l’annonce d’un poème, dévoilant les aventures dans le jeu. Le voici :

“J’ai hâte de te rencontrer, dans une charmante petite ville.

Tourner au coin des rues, grimper à la cime des arbres, filer à toute allure dans les ruelles.

Me cacher sur les étagères pour jeter un œil en cachette, slalomer entre les pieds des passants, remuer la queue au rythme de la musique, passer à toute vitesse avec désinvolture.

Les vagues viennent lécher paresseusement le rivage tandis que le coucher de soleil se niche prudemment sur les toits. Le temps s’écoule de manière audible sur le mur, de l’aube au crépuscule.

J’attends que tu te retournes, j’attends de croiser ton regard.

Au moment où nous nous rencontrerons, les liens rompus seront renoués.

Les quatre-vingt-un plans brillent tous pour toi.”

Plutôt original, n’est-ce pas ?