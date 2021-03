WhatsApp permet de passer des appels audio et vidéo sur PC

Facebook poursuit le processus de rafraîchissement de fonctionnalités de WhatsApp. Après l’annonce de l’intégration de l’autodestruction des images sur la messagerie privée, le réseau social rend opérationnel l’émission et la réception d’appels audio et vidéo sur PC Windows et MacOS. Une extension des terminaux qui servirait à répondre à la forte demande actuelle au niveau de l’utilisation de l’application.

Des appels audio et vidéo WhatsApp bientôt disponibles sur PC

On connaît déjà la fonctionnalité d’appels audio et vidéo WhatsApp sur smartphones. Eh bien ! L’option débarquée sur les ordinateurs portables fonctionnant autant avec Windows qu’avec MacOS. En effet, Facebook a décidé multiplier les appareils mobiles permettant de passer les appels audio et vidéo par WhatsApp. Les utilisateurs du célèbre service de messagerie ont désormais la possibilité de correspondre avec leurs amis, parents, collègues et collaborateurs depuis PC. Ils pourront ainsi bénéficier d’une meilleure ergonomie grâce un affichage sur un plus grand écran. Le déploiement des appels vidéo et audio sur PC Windows et MacOS arrive aussi avec des nombreux outils tels que : l’orientation portrait ou paysage et les fenêtres autonomes redimensionnables permettant la mise en avant de l’appel.

Une solution à la hausse de la demande d’utilisation

WhatsApp explique cette extension des terminaux de ses appels vocaux et vidéo aux desktops par une augmentation constatée de la demande. En effet, dans la dernière semaine du mois de décembre 2020, il y aurait eu près de 1,5 millions d’appels audio et vidéo sur le service de messagerie. Une situation qui aurait pu affecter la qualité des images et du son, vu que les smartphones n’ont pas une grande résolution d’écran. Pour parer à une éventuelle répétition pour cette année, l’application rend sa fonctionnalité d’appels (vocaux et vidéo) disponible sur ordinateurs. Facebook tient à rassurer les utilisateurs de WhatsApp sur le niveau de sécurité se basant toujours sur le chiffrement bout-à-bout. Mais, avertit néanmoins qu’il ne sera pas encore possible d’effectuer des appels avec plusieurs correspondants simultanément. Les amateurs d’appels multiples sur le service de messagerie devront encore patienter, et peut-être pas longtemps.

