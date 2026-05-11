Nacon ressuscite le mythe du vampire avec Dracula: The Disciple

Comme le dit si bien l’écrivain Bram Stoker, “Bienvenue chez moi ! Entrez librement et de votre plein gré.” Eh oui : Après des années d’absence sur la scène vidéoludique, Dracula ouvre de nouveau les portes de son château avec Dracula: The Disciple. Ce projet, signé Nacon et Cyanide Studio, remet au goût du jour l’une des figures les plus emblématiques de l’horreur gothique, sans phases de combat cette-fois-ci. Plus de détails dans les prochaines lignes.

Voir aussi : Stranger Than Heaven dévoile enfin son histoire, et c’est colossal

Dracula: The Disciple, c’est quoi ?

Le Nacon Connect 2026 d’hier a réservé plusieurs surprises aux joueurs, mais l’une des annonces les plus marquantes reste sans doute Dracula: The Disciple. Selon Nacon et Cyanide Studio, le jeu se déroule en 1866, dans une Transylvanie ravagée par une maladie mortelle. On y incarne Émile Valombres, un archiviste français atteint par cette même maladie et qui cherche désespérément un remède. Seul le comte Dracula peut lui sauver, l’obligeant à se rendre dans une version visuellement somptueuse de son château.

“Le château est peut-être à l’abandon, mais ses mystères perdurent”, peut-on lire dans la description officielle du jeu. “Découvrez les travaux, les écrits et la correspondance du comte, qui révèlent des connaissances dépassant l’entendement humain, allant des incantations occultes aux transmutations alchimiques en passant par des expériences impies. Ces pages constituent votre seul espoir, et seules vos capacités de raisonnement vous permettront d’en percer les secrets.”

Sur le plan gameplay, Dracula: The Disciple est un jeu de puzzles et d’aventure à la première personne axée sur la résolution d’énigmes. Ne vous attendez donc pas à des combats avec des vampires (soupir). Toutefois, Cyanide Studio promet une progression captivante, en misant sur l’interaction avec l’environnement.“Notre objectif est de permettre aux joueurs d’interagir véritablement et librement avec leur environnement”, ajoute le réalisateur Antoine Cazayus. “Ils pourront ramasser des objets, les examiner, mélanger des substances alchimiques. Ils pourront même dessiner eux-mêmes des rituels occultes afin de devenir, à terme, de véritables disciples des arts ésotériques. L’expérimentation, la logique et la déduction sont véritablement au cœur de l’expérience.”

La bande-annonce de présentation ci-dessous vous donnera une idée de ce que sera Dracula: The Disciple :

Dracula: The Disciple sortira pour l’instant sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.Nacon a confirmé une fenêtre de lancement en 2027.