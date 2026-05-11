Fitbit disparaît au profit de Google Health : la nouvelle arme de Google pour détrôner Apple Health et Garmin

Google franchit une étape décisive dans sa stratégie dédiée au bien-être numérique. Après plusieurs mois de transition et de tests techniques, la firme de Mountain View officialise la transformation profonde de l’application Fitbit. Désormais rebaptisée Google Health, cette plateforme change de dimension pour s’imposer comme un centre de contrôle de santé complet, boosté par l’intelligence artificielle et une ouverture inédite vers la concurrence.

Une interface repensée pour un suivi holistique et personnalisé

Le lancement de Google Health coïncide avec l’arrivée du Fitbit Air. Il s’agit d’un nouveau bracelet minimaliste conçu pour rivaliser avec les dispositifs de type Whoop. Pour accompagner ce matériel, l’application adopte une structure claire organisée autour de quatre piliers majeurs. Il s’agit de l’activité quotidienne, la forme physique, la qualité du sommeil et les indicateurs de santé globaux.

Les utilisateurs bénéficient d’une flexibilité totale pour organiser leur tableau de bord. La personnalisation permet de placer les données prioritaires. Par exemple, la distance parcourue, les étages gravis ou les zones de fréquence cardiaque, directement en haut de l’écran. Cette approche modulaire transforme l’application en un outil sur mesure, adapté aux objectifs spécifiques de chaque profil. Et ce, qu’il s’agisse d’un athlète de haut niveau ou d’une personne souhaitant simplement reprendre une activité physique régulière.

L’intelligence artificielle au service d’un coaching de précision

Google Health délaisse l’affichage de données brutes et complexes pour privilégier l’analyse contextuelle. L’application s’inspire des meilleurs standards du marché, notamment des bagues connectées, en proposant des scores de récupération et d’aptitude quotidienne. Ces indicateurs permettent de comprendre instantanément si le corps est prêt pour un effort intense ou s’il nécessite une phase de repos.

L’innovation majeure réside dans l’intégration de Gemini, l’intelligence artificielle de Google. Un véritable « health coach » accompagne désormais l’utilisateur pour interpréter les résultats. Ce compagnon virtuel répond aux interrogations par texte ou par commande vocale. Il aide à planifier une perte de poids, à optimiser les cycles de sommeil ou à ajuster un programme d’entraînement en fonction de la fatigue accumulée.

Un écosystème ouvert et respectueux de la confidentialité

Contrairement aux systèmes fermés, Google Health mise sur une interopérabilité maximale. L’application accepte les données provenant de centaines d’appareils et services tiers. Les utilisateurs de montres Garmin, de bagues Oura ou d’applications comme Strava et MyFitnessPal peuvent centraliser toutes leurs informations au même endroit grâce à l’API Santé Connect.

Cette ouverture fonctionne dans les deux sens, permettant aux applications partenaires de récupérer les analyses de Google pour enrichir leur propre service. Concernant la sécurité, Google adopte une position ferme pour rassurer les usagers. Les données de santé restent strictement confidentielles. Autrement dit, elles ne servent jamais à des fins publicitaires. De plus, l’utilisateur conserve le contrôle total sur la suppression de son historique.

Disponibilité et services premium de Google Health

Le déploiement de cette mise à jour majeure commence dès la fin du mois de mai 2026 sur les boutiques d’applications Android et iOS. Si les fonctions de base restent gratuites, Google fait également évoluer son offre d’abonnement. Fitbit Premium devient officiellement Google Health Premium.

Ce service, proposé au tarif de 8,99 euros par mois ou 79,99 euros par an, débloque l’accès intégral aux fonctions avancées de l’IA. Les abonnés profitent ainsi des conseils les plus pointus du coach virtuel et d’analyses prédictives plus profondes. Pour les résidents américains, l’application permet même d’intégrer des documents médicaux officiels pour que l’intelligence artificielle puisse affiner ses recommandations en fonction d’un parcours de soin réel.