Test – Nine Sols sur Nintendo Switch : une claque Metroidvania en version physique

Il y a des jeux que l’on lance par curiosité… puis qui nous happent complètement pendant des heures. Nine Sols fait clairement partie de cette catégorie. Après avoir beaucoup fait parler de lui sur PC grâce à son ambiance unique et son gameplay inspiré de Sekiro, le titre de Red Candle Games débarque sur Nintendo Switch dans une version qui mérite clairement l’attention des amateurs de Metroidvania exigeants.

Et dans mon cas, j’ai eu la chance de découvrir la version physique du jeu, un point qui compte énormément pour les collectionneurs comme moi. Entre le packaging soigné, les cartes illustrées et le petit manuel présent dans la boîte, on sent immédiatement que l’édition a été pensée avec amour. La version physique comprend notamment un manuel de 16 pages et des cartes illustrées recto-verso.

Mais au-delà de l’objet, c’est surtout le jeu lui-même qui impressionne.

Un univers “Taopunk” fascinant

Difficile de parler de Nine Sols sans évoquer son univers visuel. Le studio décrit son jeu comme du “Taopunk”, un mélange entre mythologie taoïste et cyberpunk futuriste. Et honnêtement, le résultat est magnifique.

Le jeu nous plonge dans le monde de New Kunlun, une civilisation futuriste inspirée de la culture asiatique. On y incarne Yi, un héros solitaire animé par la vengeance, bien décidé à éliminer les neuf Sols qui dirigent ce monde décadent.

Visuellement, c’est superbe. Chaque zone possède sa propre identité avec des décors dessinés à la main incroyablement détaillés. Certains panoramas sont tout simplement magnifiques sur l’écran OLED de la Switch. Les animations sont fluides, les personnages très expressifs et l’ambiance générale dégage quelque chose de vraiment unique.

On retrouve un mélange étonnant de spiritualité asiatique, de science-fiction et de poésie mélancolique. C’est rare de voir un jeu indépendant proposer un univers aussi travaillé.

Un gameplay qui mélange Hollow Knight et Sekiro

Dès les premières minutes, Nine Sols montre clairement ses inspirations. Le jeu emprunte beaucoup à des références comme Hollow Knight ou encore Sekiro: Shadows Die Twice, notamment dans son système de combat basé sur la parade.

Et c’est probablement là que le jeu brille le plus.

Les combats sont nerveux, exigeants et extrêmement satisfaisants. Ici, impossible de simplement bourriner les ennemis. Il faut apprendre leurs patterns, maîtriser le timing des déviations et utiliser intelligemment ses compétences.

Le système de Qi apporte une vraie personnalité au gameplay. En parant les attaques ennemies, on accumule de l’énergie permettant ensuite de placer des talismans explosifs sur les adversaires. Cela crée un rythme très particulier dans les affrontements, presque dansant par moments.

Quand tout s’enchaîne parfaitement entre esquives, parades et attaques, le feeling est exceptionnel.

Les boss sont également excellents. Chacun possède ses propres mécaniques et demande un véritable apprentissage. Certains affrontements m’ont demandé plusieurs essais, mais jamais de manière injuste. On retrouve ce plaisir typique des Souls-like où chaque défaite permet finalement de progresser.

Le jeu est difficile, clairement, mais il récompense énormément la persévérance.

Une exploration prenante malgré quelques frustrations

Comme tout bon Metroidvania, Nine Sols repose aussi énormément sur l’exploration. Le monde est vaste, interconnecté et rempli de secrets.

Au fil de l’aventure, on débloque progressivement de nouvelles capacités : double saut, dash aérien, grappin, wall run… autant d’éléments qui ouvrent l’accès à de nouvelles zones auparavant inaccessibles.

L’exploration fonctionne très bien et pousse constamment à revenir dans d’anciennes zones pour découvrir des passages cachés ou récupérer des améliorations.

J’ai particulièrement apprécié le système de Jade, qui rappelle un peu les charmes de Hollow Knight. On peut personnaliser son style de jeu avec différents bonus passifs, ce qui apporte une vraie dimension stratégique.

En revanche, tout n’est pas parfait. La carte peut parfois devenir un peu confuse et le jeu manque parfois d’indications claires sur la direction à suivre. Plusieurs tests pointent également ce défaut de level design.

Personnellement, cela ne m’a pas totalement dérangé car cela participe aussi au sentiment d’exploration, mais certains joueurs risquent de trouver les allers-retours un peu frustrants.

Une bande-son et une ambiance remarquables

L’ambiance sonore mérite également d’être saluée. Les musiques utilisent beaucoup d’instruments traditionnels asiatiques et renforcent énormément l’identité du jeu.

Certaines compositions accompagnent parfaitement les moments contemplatifs tandis que les thèmes de boss deviennent beaucoup plus intenses et nerveux.

Le sound design est lui aussi excellent. Chaque coup d’épée, chaque parade et chaque explosion ont un vrai impact sonore. Cela contribue énormément au plaisir des combats.

Narrativement, Nine Sols surprend aussi par sa profondeur. Le jeu raconte une histoire sombre, parfois tragique, avec des thèmes liés à l’immortalité, au transhumanisme et à la culpabilité.

J’ai vraiment accroché à cet univers et à ses personnages.

Une très belle version Switch

J’avais quelques craintes concernant les performances sur Nintendo Switch, surtout pour un jeu aussi dynamique. Finalement, le portage est très convaincant.

Le jeu reste fluide dans l’ensemble et très agréable à jouer en portable. C’est typiquement le genre de Metroidvania qui fonctionne parfaitement sur console hybride.

La direction artistique compense largement la puissance limitée de la machine et le rendu reste superbe sur petit écran.

Et puis honnêtement, avoir ce genre de jeu en version physique sur Switch apporte un vrai plaisir supplémentaire. La cartouche trouve parfaitement sa place dans une collection.

Pour les amateurs de beaux objets, cette édition physique est clairement réussie.

Conclusion sur Nine Sols

Je ne vais pas tourner autour du pot : Nine Sols est une énorme réussite.

Le jeu réussit à mélanger l’exigence d’un Souls-like avec l’exploration d’un Metroidvania tout en proposant une identité artistique très forte. Son système de combat est excellent, son univers fascinant et son ambiance mémorable.

Oui, certains passages peuvent être frustrants et la difficulté demandera de la patience. Mais si vous aimez les jeux exigeants et intelligemment construits, Nine Sols mérite clairement votre attention.

C’est typiquement le genre de pépite indépendante qui marque durablement.

Et en version physique sur Switch, c’est encore mieux.

Produit disponible sur Nine Sols - Switch

Voir l'offre