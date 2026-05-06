Test – Basketball Classics sur Nintendo Switch : le retour du basket arcade à l’ancienne

Il suffit parfois de quelques pixels, de musiques rétro et d’un gameplay immédiat pour réveiller toute une génération de joueurs. Avec Basketball Classics, le studio indépendant Namo Gamo tente justement de faire renaître cette sensation oubliée des jeux de sport des années 80 et 90. Disponible sur Nintendo Switch, ce titre de basket arcade en 5 contre 5 assume totalement son inspiration rétro tout en essayant d’apporter une profondeur plus moderne.

Et honnêtement, après plusieurs matchs sur Switch, difficile de ne pas penser immédiatement à des classiques comme Double Dribble, NBA Jam ou encore certains jeux sportifs de l’ère NES et Super Nintendo. Mais derrière cette façade old-school se cache un jeu étonnamment plus technique qu’il n’y paraît.

Un hommage assumé au basket rétro

Dès les premières secondes, Basketball Classics affiche clairement la couleur. Vue latérale, sprites pixelisés, animations simples, mais efficaces, menus minimalistes… tout transpire le rétro. Pourtant, le jeu ne donne jamais l’impression d’être une simple copie nostalgique.

Le titre cherche plutôt à recréer l’esprit des vieux jeux de basket arcade, avec une approche plus moderne dans sa structure et ses mécaniques. On retrouve ainsi plus de 175 équipes et plus de 1000 joueurs disposant chacun de statistiques spécifiques.

Le résultat est assez surprenant : sous ses airs simplistes, Basketball Classics possède finalement une vraie dimension stratégique.

Le studio décrit d’ailleurs le jeu comme un “successeur spirituel des as du basket en 8 bits”, une définition plutôt juste tant l’expérience oscille constamment entre nostalgie pure et modernisation intelligente.

Une prise en main immédiate

L’un des gros points forts du jeu reste son accessibilité. Ici, pas besoin de mémoriser quinze combinaisons de touches ou de gérer des systèmes complexes comme dans les simulations modernes.

Le gameplay repose essentiellement sur trois boutons :

passe,

tir,

défense.

Et pourtant, cela fonctionne extrêmement bien.

En quelques minutes seulement, on comprend les bases et on commence déjà à enchaîner les actions spectaculaires. Les matchs sont rapides, nerveux et particulièrement agréables sur Nintendo Switch, surtout en mode portable.

Ce qui m’a vraiment surpris, c’est la fluidité globale des rencontres. Les passes s’enchaînent vite, les contre-attaques sont dynamiques et les dunks procurent immédiatement cette sensation arcade que beaucoup de jeux modernes ont un peu perdue.

Le gameplay réussit à trouver un excellent équilibre entre simplicité et profondeur. Les débutants peuvent s’amuser immédiatement tandis que les joueurs plus expérimentés commencent progressivement à exploiter les systèmes tactiques et les placements offensifs.

Une ambiance rétro qui fonctionne parfaitement

Visuellement, Basketball Classics ne cherche jamais à impressionner techniquement. Et c’est précisément ce qui fait son charme.

Les sprites sont volontairement minimalistes, les animations rappellent les jeux NES et l’ensemble possède ce petit côté “cartouche oubliée des années 90” qui fonctionne immédiatement.

Mais le jeu sait aussi moderniser certains aspects de sa présentation. Les ralentis sur les dunks, certaines cinématiques et les effets sonores donnent beaucoup de personnalité aux matchs.

Sur Switch OLED, les couleurs ressortent particulièrement bien et renforcent encore davantage cette ambiance rétro arcade.

La bande-son participe également énormément à l’immersion. Les musiques synthétiques et les bruitages old-school rappellent immédiatement les salles d’arcade et les vieux jeux de sport américains.

Et surtout, le jeu évite un piège fréquent : celui du rétro “paresseux”. Ici, on sent vraiment une passion sincère derrière le projet.

Une profondeur inattendue

Au début, je pensais sincèrement que Basketball Classics allait simplement proposer des matchs rapides sans réelle profondeur. Mais après plusieurs heures, le jeu révèle progressivement des mécaniques plus avancées.

Chaque joueur possède ses propres caractéristiques :

adresse,

vitesse,

défense,

capacité de dunk,

endurance,

placement.

Cela change réellement la façon d’aborder les rencontres. Certaines équipes privilégient le jeu rapide, d’autres la défense ou les tirs longue distance.

Le système de tactiques dynamiques apporte également une vraie couche stratégique pendant les matchs.

On reste évidemment loin d’une simulation à la NBA 2K, mais pour un jeu arcade rétro, le contenu proposé est franchement impressionnant.

Le mode Histoire permet même de débloquer des équipes secrètes et des “Légendes”, ce qui pousse naturellement à continuer les parties.

Le multijoueur local : la vraie star du jeu

S’il y a bien un domaine où Basketball Classics brille réellement, c’est en multijoueur local.

Le jeu semble littéralement conçu pour les soirées canapé entre amis. Les matchs sont rapides, immédiatement fun et provoquent très vite cette ambiance de compétition bon enfant qu’on retrouvait dans les vieux jeux de sport arcade.

On crie, on chambre, on tente des tirs improbables et on relance une partie presque instantanément après la fin du match.

C’est exactement ce genre d’expérience que beaucoup de jeux modernes ont perdu en cherchant à devenir toujours plus réalistes.

L’absence de multijoueur en ligne peut décevoir certains joueurs aujourd’hui, mais paradoxalement, cela renforce aussi le côté rétro et convivial du titre.

Et sur Nintendo Switch, le concept fonctionne parfaitement grâce au mode portable et aux Joy-Con.

Quelques limites malgré tout

Même si j’ai passé un très bon moment sur Basketball Classics, le jeu n’est pas exempt de défauts.

Certaines animations manquent parfois de précision et quelques mécaniques défensives semblent encore un peu brouillonnes. Les collisions peuvent également paraître étranges dans certaines situations.

L’intelligence artificielle reste correcte sans être exceptionnelle, et les modes de jeu auraient pu être plus nombreux.

Le contenu solo, bien qu’agréable, montre aussi rapidement ses limites sur le long terme. On sent clairement que le cœur du jeu reste le multijoueur local.

Graphiquement enfin, le style rétro pourra évidemment rebuter les joueurs habitués aux productions sportives modernes ultra réalistes.

Mais honnêtement, ce serait presque passer à côté du concept même du jeu.

Une vraie bonne surprise sur Switch

Je ne m’attendais pas forcément à être autant accroché par Basketball Classics. Pourtant, après plusieurs sessions, difficile de nier le plaisir immédiat que procure le jeu.

Il réussit exactement ce qu’il cherche à faire :

retrouver l’esprit des vieux jeux de basket arcade tout en y ajoutant suffisamment de modernité pour rester intéressant aujourd’hui.

Le gameplay simple mais efficace, l’ambiance rétro totalement assumée et le fun immédiat des matchs font de ce titre une excellente surprise sur Nintendo Switch.

Ce n’est clairement pas une simulation réaliste. Ce n’est pas non plus un concurrent direct à NBA 2K. Mais ce n’est absolument pas ce qu’il cherche à être.

Basketball Classics veut simplement rappeler pourquoi les jeux de sport arcade étaient aussi amusants à l’époque. Et sur ce point, le pari est largement réussi.

Conclusion

Avec Basketball Classics, Namo Gamo signe une véritable lettre d’amour aux jeux de basket rétro. Accessible, fun et étonnamment profond, le titre parvient à moderniser intelligemment une formule old-school sans trahir son identité arcade.

Sur Nintendo Switch, le jeu trouve parfaitement sa place grâce au format portable et au multijoueur local particulièrement réussi.

Si vous aimez les expériences sportives immédiates, les sensations arcade et les jeux rétro assumés, difficile de ne pas passer un excellent moment dessus.