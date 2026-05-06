HUMAIN ONE et AWS : une avancée majeure pour l’IA en entreprise

HUMAIN ONE révolutionne le secteur avec un nouveau système d’exploitation d’entreprise pour l’intelligence artificielle générative. Cette innovation, propulsée par AWS, promet de transformer la manière dont les entreprises adoptent et gèrent l’IA autonome. Grâce à une collaboration stratégique, cette solution sera accessible partout, facilitant l’intégration de l’IA à grande échelle.

Un partenariat stratégique entre HUMAIN ONE et AWS pour l’IA

Le rapprochement entre HUMAIN et AWS marque une étape importante pour l’adoption mondiale de l’IA. HUMAIN ONE s’appuie sur la solide infrastructure cloud d’AWS, bientôt renforcée par l’ouverture d’une nouvelle région en Arabie Saoudite. Ce partenariat vise à offrir des solutions d’IA générative sécurisées et conformes aux exigences des différents marchés. Désormais, les entreprises passent des expérimentations à des déploiements opérationnels de grande ampleur.

Les fonctionnalités clés de HUMAIN ONE pour les entreprises

HUMAIN ONE propose plusieurs modules qui simplifient la création, le déploiement et la gestion d’agents IA :

HUMAIN Code : un espace pour concevoir et lancer des produits IA

: un espace pour concevoir et lancer des produits IA HUMAIN Guardian : un moteur qui assure qualité et fiabilité

: un moteur qui assure qualité et fiabilité HUMAIN Eye : une surveillance continue de la sécurité

: une surveillance continue de la sécurité H2O Platform + SDK : une boîte à outils pour orchestrer les agents intelligents

: une boîte à outils pour orchestrer les agents intelligents HUMAIN Fabric : une infrastructure évolutive pour gérer les données

Ces outils offrent un contrôle unique, tout en garantissant la souveraineté et la conformité des données.

Une infrastructure cloud mondiale pour l’adoption de l’IA

Grâce à AWS, HUMAIN ONE peut fonctionner dans 39 régions et 123 zones de disponibilité. Cette portée internationale facilite l’intégration du système dans tous les secteurs. L’accès via AWS Marketplace permet un déploiement simplifié et rapide dans les environnements existants. Les entreprises bénéficient alors d’une solution fiable, évolutive et sécurisée, sans compromis sur la gouvernance ou le contrôle.

En résumé, HUMAIN ONE associé à AWS ouvre la voie à une transformation profonde des entreprises, partout dans le monde. Ce système d’exploitation d’IA à grande échelle apporte innovation, sécurité et efficacité, répondant aux besoins actuels de la transformation numérique. Adopter HUMAIN ONE, c’est choisir la performance et l’avenir.

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