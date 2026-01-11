ChatGPT Health : l’IA d’OpenAI se lance dans la santé numérique

OpenAI franchit une nouvelle étape avec le lancement de ChatGPT Health. Il s’agit d’un espace spécialement conçu pour accompagner les utilisateurs dans leurs questions de santé et de bien-être. Ce portail, actuellement en phase de test, offre la possibilité de synchroniser ses dossiers médicaux et ses applications de suivi afin de recevoir des réponses adaptées à son profil. L’entreprise insiste sur la mise en place de protections supplémentaires pour préserver la confidentialité des données sensibles.

ChatGPT Health : un espace sécurisé pour les données médicales

ChatGPT Health se distingue par une approche centrée sur la sécurité et la confidentialité. Contrairement aux conversations classiques avec ChatGPT, celles menées dans ce portail ne serviront pas pour entraîner les modèles de base. OpenAI a mis en place des systèmes d’isolation et de chiffrement spécifiques. Et ce, afin que les échanges liés à la santé restent compartimentés et protégés.

Cette initiative répond à une demande croissante : des millions d’utilisateurs posent chaque semaine des questions liées à la santé sur ChatGPT. En créant un espace dédié, OpenAI souhaite offrir un environnement plus fiable et rassurant, où les informations personnelles ne risquent pas d’être exploitées à d’autres fins.

Un outil d’accompagnement, pas de diagnostic

OpenAI précise que ChatGPT Health n’a pas vocation à remplacer un médecin. L’outil est conçu pour aider les patients à mieux comprendre leurs données, préparer leurs rendez-vous médicaux et naviguer dans des systèmes de santé souvent complexes. Plus de 260 médecins ont collaboré au développement de cette plateforme afin de garantir des réponses claires, sûres et adaptées.

Pour l’instant, ChatGPT Health reste limité à certaines régions. De plus, il ne prend en charge qu’un nombre restreint d’applications de santé. L’objectif est d’élargir progressivement l’accès, tout en recueillant les retours des utilisateurs et des professionnels. Cette approche prudente témoigne de la volonté d’OpenAI de bâtir un outil utile, mais surtout respectueux des enjeux liés à la santé numérique.