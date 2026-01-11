Vous en avez marre des Shorts ? YouTube vous a entendu !

YouTube vient d’annoncer une évolution importante de son moteur de recherche. La plateforme permet désormais d’exclure les vidéos Shorts, ces formats courts de moins de trois minutes qui ont envahi le site depuis leur lancement. Grâce à un nouveau filtre intégré dans les options avancées, les utilisateurs peuvent choisir de ne pas afficher ces vidéos dans leurs résultats.

Les Shorts sont devenus agaçants pour de nombreux utilisateurs

Depuis plusieurs années, YouTube mise fortement sur les Shorts pour concurrencer TikTok et Instagram Reels. Ces vidéos verticales et rapides ont séduit une large audience, mais elles ont aussi généré des critiques. De nombreux utilisateurs reprochaient à la plateforme de favoriser excessivement ce format, au détriment des contenus plus longs et plus riches.

Cette mise à jour s’inscrit dans une volonté de rendre la recherche plus pertinente et adaptée aux besoins de chacun. Les utilisateurs qui privilégient les tutoriels, les documentaires ou les analyses détaillées pourront désormais accéder plus rapidement aux vidéos longues. Et ce, sans se noyer dans une avalanche de Shorts. YouTube espère ainsi améliorer la satisfaction des spectateurs et renforcer la visibilité des créateurs spécialisés dans les formats traditionnels.

YouTube a aussi apporté des changements à ses fonctionnalités

En parallèle, YouTube a profité de cette mise à jour pour revoir certaines options de recherche. Certaines fonctionnalités ont été renommées ou supprimées, car elles ne répondaient pas aux attentes des utilisateurs. Par exemple, l’option « Trier par » devient « Prioriser ». De plus, il y a également un nouvel indicateur de popularité.

Ces ajustements montrent que la plateforme cherche à simplifier l’expérience et à rendre ses outils plus intuitifs. Pour les créateurs, cette évolution pourrait aussi représenter une opportunité. En effet, leurs vidéos longues auront désormais plus de chances d’être mises en avant auprès d’un public en quête de contenu approfondi.