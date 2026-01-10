TCL CES 2026 : des innovations impressionnantes pour la maison et l’image

Actualités

TCL dévoile au CES 2026 ses dernières innovations pour l’image et la maison connectée.

TCL frappe fort au CES 2026 en dévoilant des innovations majeures. Écrans futuristes, maison intelligente et produits connectés sont au cœur de cette présentation. Le géant de l’électronique entend simplifier et enrichir la vie de chacun avec ses technologies intelligentes.

Les innovations d’affichage révolutionnaires de TCL au CES 2026

TCL transforme l’expérience visuelle avec la nouvelle technologie SQD-Mini LED. Cette avancée améliore la gestion de la lumière pour des images encore plus nettes et éclatantes. Le tout nouveau téléviseur TCL X11L impressionne avec jusqu’à 10 000 nits et une couverture des couleurs BT.2020 à 100%. En plus, l’audio signé Bang & Olufsen apporte une immersion sonore de qualité supérieure. Enfin, TCL lance aussi des lunettes connectées RayNeo Air 4 Pro pour réinventer la réalité augmentée.

Des technologies intelligentes pour une maison connectée et efficace

La maison intelligente est au cœur des préoccupations de TCL. Parmi les nouveautés : le climatiseur FreshIN 3.0, le réfrigérateur GeniusFresh, ou encore les lave-linge AI SuperDrum. Les verrous biométriques de TCL promettent une sécurité améliorée grâce à l’IA. Les solutions d’énergie intelligente assurent un foyer économe, écologique et pratique. Chaque appareil connecté vise à faciliter le quotidien, tout en réduisant l’empreinte carbone.

TCL repousse les limites du divertissement et de la productivité

L’intelligence artificielle s’invite partout dans l’écosystème TCL. Le projecteur PlayCube permet un visionnage cinéma partout. TCL lance aussi AiMe, le premier robot compagnon modulaire au monde. Côté mobilité, TCL propose le Wi-Fi mobile 5G et des tablettes orientées productivité comme la Note A1 NXTPAPER eNote. Grâce à des scénarios croisées, maisons, véhicules et appareils mobiles dialoguent en toute simplicité.

TCL montre l’étendue de son innovation au CES 2026, affirmant sa position de leader dans l’électronique grand public. Avec ses nouvelles technologies d’affichage, ses solutions pour l’habitat intelligent et ses collaborations prestigieuses, TCL améliore vraiment le quotidien. Cette année, la marque prouve que la vie connectée de demain commence déjà aujourd’hui.

