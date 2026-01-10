Galaxy Book6 : Samsung franchit un cap sur le PC portable

Avec la série Galaxy Book6, Samsung affirme clairement ses ambitions sur le marché du PC premium. Dévoilée au CES 2026, cette nouvelle génération se compose des Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro et Galaxy Book6. Le constructeur mise sur une montée en puissance matérielle, une intégration poussée de l’intelligence artificielle et un design encore plus fin. Samsung présente ici sa gamme Galaxy Book la plus aboutie à ce jour, pensée pour conjuguer performances, autonomie et continuité entre appareils.

Des performances de nouvelle génération portées par l’IA

La série Galaxy Book6 repose sur les nouveaux processeurs Intel Core Ultra Series 3, gravés avec le procédé Intel 18A. Cette plateforme marque une avancée nette en matière de performances CPU et d’efficacité énergétique. Jusqu’à 16 cœurs permettent un multitâche fluide, tandis que le NPU pouvant atteindre 50 TOPS accélère les usages IA directement en local. Les tâches comme la retouche d’image, la traduction instantanée ou la recherche intelligente s’exécutent sans dépendre du cloud, avec une réactivité accrue.

Le Galaxy Book6 Ultra va plus loin avec l’intégration de GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 ou 5060 pour PC portable. Cette configuration vise clairement les créateurs et les utilisateurs exigeants. Génération d’images par IA, montage vidéo et jeux bénéficient d’un gain de performances notable. Samsung accompagne cette montée en gamme par un système thermique entièrement repensé. Chambre à vapeur élargie, ailettes étendues et nouveaux ventilateurs permettent un refroidissement plus efficace, tout en limitant le bruit, y compris sur les modèles Pro.

Un design affiné et une expérience Galaxy étendue

Samsung soigne l’ergonomie et la finesse de ses Galaxy Book6. Grâce à une réorganisation interne complète, les modèles Ultra et Pro gagnent en compacité sans sacrifier les performances. Le Galaxy Book6 Ultra descend à 15,4 mm d’épaisseur, tandis que le Book6 Pro 16 pouces atteint seulement 11,9 mm. Les lignes restent sobres et équilibrées, avec une symétrie marquée et des finitions premium fidèles à l’identité Galaxy.

L’expérience utilisateur s’appuie fortement sur Galaxy AI et l’écosystème Samsung. Sélection intelligente de texte, recherche en langage naturel, résumé automatique de notes ou traduction instantanée s’intègrent au quotidien. Les fonctions de continuité permettent de partager fichiers, photos et écrans entre smartphone, tablette et PC. Le curseur unique, le second écran ou le contrôle multi-appareils renforcent cette logique d’environnement unifié. Samsung ajoute à cela une sécurité renforcée avec Knox, le support des PC Secured-core et une version Entreprise dédiée aux parcs professionnels.

Prix et disponibilité des Galaxy Book6

Les Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro et Galaxy Book6 seront disponibles à partir de fin janvier 2026 sur certains marchés, avec une arrivée prévue courant mars en France. Samsung n’a communiqué aucun tarif officiel à ce stade. Les prix devraient logiquement être revus à la hausse par rapport à la génération précédente. Le contexte actuel de tension sur les composants, notamment la mémoire, les SSD et les GPU, pourrait peser sur le positionnement tarifaire final. La version Galaxy Book6 Entreprise Edition, destinée aux professionnels, est attendue à partir d’avril 2026.