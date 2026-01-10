Les robots de service KEENON créent l’étonnement au CES 2026

Le CES 2026 à Las Vegas a été le théâtre de révélations marquantes dans la robotique. KEENON Robotics a impressionné les visiteurs avec ses nouveaux produits innovants. L’entreprise continue de s’imposer comme un acteur incontournable des robots de service. Découvrons comment ces nouvelles solutions changent le quotidien des foyers comme des entreprises.

KEENMOW K1 : une tondeuse robotisée novatrice et autonome

Avec la KEENMOW K1, KEENON Robotics élargit sa gamme de robots de service. Cette tondeuse à gazon complète les tâches sans effort humain. Elle se distingue par sa navigation intelligente et sa capacité à éviter les obstacles en toute autonomie. Équipée d’un système de perception 3D LiDAR-Vision, elle crée une carte précise du jardin. Ainsi, elle peut travailler dans des passages étroits de 0,8 mètre. Sa planification intelligente de parcours garantit une couverture totale, sans zones oubliées. Cette nouvelle solution transforme la tonte du gazon en une expérience vraiment sereine.

XMAN-R1, le robot humanoïde qui révolutionne l’interaction

KEENON ne s’arrête pas là. La société dévoile son robot humanoïde XMAN-R1. Ce modèle polyvalent exécute des tâches complexes : préparation de pop-corn, service de boissons, ou interaction avec le public. Lors du salon, XMAN-R1 a distribué des bonbons et exécuté des gestes amicaux. Il a prouvé son habileté à comprendre et réagir avec naturel. Ce robot humanoïde dessine des cœurs ou fait signe de la main, rendant chaque interaction chaleureuse. Il illustre le potentiel des robots à s’intégrer dans les foyers et les espaces publics.

Nettoyage et livraison : d’autres robots au service du quotidien

Outre ces nouveautés, KEENON Robotics met à l’honneur ses robots nettoyeurs C40 et C55. Ces modèles assurent un nettoyage autonome, adaptant leur action à tous types de sols. Les visiteurs du salon ont pu observer ces robots à l’œuvre sur différents revêtements. Par ailleurs, le robot livreur T10 facilite la livraison de boissons lors de l’évènement. Il navigue habilement entre les personnes, prouvant l’efficacité des robots KEENON dans le service au quotidien.

KEENON Robotics confirme sa position de leader mondial dans le domaine des robots de service. Grâce à des innovations telles que KEENMOW K1 et XMAN-R1, l’entreprise s’invite dans les maisons et les entreprises à travers le monde. KEENON ne cesse d’élargir son offre, rendant chaque jour la robotique plus accessible et utile à tous. L’avenir s’annonce passionnant avec des robots toujours plus intelligents et polyvalents.

Lisez notre dernier article tech : Test – Cherry Stream Desktop Ultimate : le combo clavier-souris pensé pour ceux qui travaillent vraiment