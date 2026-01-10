Sea of Remnants : le nouveau trailer révèle un RPG au thème de l’océan

Six mois après la première révélation de leur RPG en monde ouvert, NetEase Games et Joker Studio sont enfin sortis de leur silence en dévoilant le premier trailer de gameplay pour Sea of Remnants. La vidéo, d’environ six minutes, offre un aperçu substantiel des mécaniques centrales du jeu, notamment des combats navals, l’exploration de zones ouvertes, des concours de boisson…et même du mah-jong. Toutes les nouvelles infos ci-dessous !

Un RPG en monde ouvert centré sur la mer et l’exploration

Sea of Remnants transporte le joueur dans un univers de piraterie fantaisiste où la mer constitue le principal terrain d’aventure. Le protagoniste incarne un navigateur amnésique qui tente de recoller les fragments de son passé, accompagné d’une mystérieuse alliée L’univers s’appuie sur une esthétique très reconnaissable : des personnages aux allures de marionnettes (« puppetfolk »), des décors maritimes colorés mais habités de dangers organiques et mécaniques.

La nouvelle vidéo montre non seulement la navigation et les combats, mais aussi une large palette d’activités secondaires : mini-jeux, puzzles, pêche, cuisine, mahjong ou duels en pleine rue. La ville portuaire d’Orbtopia semble jouer le rôle de hub social, avec ses PNJ haut en couleur et ses opportunités de progression.

Vous pouvez voir le nouveau trailer de gameplay de Sea of Remnants dans la vidéo ci-dessous :

Le cœur du gameplay repose sur l’exploration océanique, la découverte d’îles, la navigation entre ports et la gestion d’un équipage. Les combats alternent entre batailles navales en temps réel et affrontements au tour par tour lors des séquences terrestres. Le joueur pourra recruter plus de 300 personnages, chacun appartenant à différentes factions, afin de composer des équipages variés. Ces dernières influenceront autant le fonctionnement du navire que l’évolution narrative.

Un test fermé pour Sea of Remnants pour préparer la sortie

Pour accompagner ce nouveau trailer, NetEase a annoncé un alpha fermé baptisé Wanderer Test, accessible sur inscription. Celui-ci se déroulera du 5 au 12 février 2026 sur Steam et permettra à un nombre restreint de joueurs de tester le jeu avant son lancement.

Sea of Remnants sortira sur PS5, PC via Steam, iOS et Android courant 2026. Le modèle free-to-play est également confirmé, même si les modalités économiques exactes restent encore à préciser.