Phantom Blade Zero confirme sa date de sortie et dépasse le million de wishlist

La Chine a encore frappé ! Présenté comme l’un des jeux d’action les plus attendus de 2026, Phantom Blade Zero continue de se faire un nom dans l’industrie vidéoludique. En juste quelques semaines, le titre s’est imposé comme un phénomène mondial, et ce, bien avant sa sortie officielle. Voici un tour d’horizon sur cet action-RPG déjà à succès du studio chinois S-GAME.

Après plusieurs années et de teasing, S-GAME a enfin levé le voile sur le calendrier de sortie de Phantom Blade Zero. L’action-RPG du studio chinois sortira alors le 9 septembre 2026 sur PlayStation 5 et PC, avec une exclusivité console temporaire sur PS5. L’annonce, paru lors des Game Awards 2025 était également accompagné par un nouveau trailer spectaculaire.

Cette confirmation de la date de sortie a immédiatement porté ses fruits. En juste 15 jours, Phantom Blade Zero a dépassé le cap du million de wishlists sur les principales plateformes numériques. Cette performance place le titre dans la catégorie des sorties les plus attendues, aux côtés d’autres productions AAA comme GTA 6. Si la hype continue, il pourrait rejoindre le panthéon des jeux chinois les plus vendus de l’histoire, aux côtés de Black Myth: Wukong.

Phantom Blade Zero, un action-RPG qui revendique son identité

Sur le plan créatif, Phantom Blade Zero se distingue par son approche baptisée “Kungfupunk” par ses développeurs. Le jeu mêle action-RPG nerveux et arts martiaux wuxia, avec une mise en scène très cinématographique des combats. Le joueur incarne Soul, un assassin pris dans une vaste conspiration. Il évoluera au cœur d’un univers sombre inspiré de la Chine médiévale fantasmée.

Phantom Blade Zero ne se revendique pas non plus comme un simple Soulslike. Il met l’accent sur la fluidité, les enchaînements spectaculaires et la variété des armes, promettant une expérience exigeante mais résolument orientée action.

Alors, conquis ? Si vous l’êtes, rendez-vous sur PS5 et PC le 9 septembre 2026.