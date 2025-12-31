Dstny accélère la réussite des entreprises avec Teams et l’UCaaS

L’année 2025 marque un véritable tournant pour Dstny. Son intégration réussie de Microsoft Teams dope la communication d’entreprise à l’ère du travail hybride. Découvrez comment la plateforme simplifie le quotidien des entreprises et attire toujours plus d’utilisateurs.

Grâce à son logiciel Call2Teams, Dstny facilite les appels professionnels via Microsoft Teams. En 2025, la plateforme a permis de réaliser 445 millions d’appels. Ce chiffre prouve la confiance des entreprises dans cette solution. La connexion entre les équipes n’a jamais été aussi simple, où que soient les collaborateurs. Dstny offre ainsi une communication fluide et efficace pour tous.

La croissance spectaculaire des services UCaaS chez Dstny

Les entreprises veulent des outils flexibles et faciles à utiliser. Les solutions UCaaS (services de communications unifiées) de Dstny répondent à cette demande. En seulement un an, le nombre d’utilisateurs de services UCaaS hébergés a augmenté de 10 %. Encore plus impressionnant, les services entièrement gérés affichent une croissance de 75 %. Cette adoption rapide montre que les entreprises cherchent à simplifier et à optimiser leur communication.

Dstny, un acteur clé pour les communications d’entreprise hybrides

Avec plus de 4 millions d’utilisateurs dans 80 marchés, Dstny s’est imposé comme une référence européenne. Son approche centrée sur l’innovation et le client fait la différence. Sa plateforme s’appuie sur l’IA, assure la sécurité et l’interopérabilité entre la voix, la vidéo et la messagerie. Le rapport Frost Radar de Frost & Sullivan souligne cette excellence et l’importance de Dstny dans l’évolution du marché.

En résumé, Dstny transforme la communication en entreprise. Grâce à l’intégration intelligente de Microsoft Teams et à ses services UCaaS innovants, l’entreprise belge facilite le travail hybride. La croissance rapide du nombre d’utilisateurs confirme que Dstny répond aux besoins actuels des professionnels. Choisir Dstny, c’est miser sur une communication efficace et sans frontières.

