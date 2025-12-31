Netflix en janvier 2026 : toutes les séries et films à ne pas manquer ce mois-ci

Netflix débute l’année sur les chapeaux de roues. Janvier 2026 s’annonce riche en nouveautés, avec un mélange de séries attendues, de films populaires et de créations originales. Le service de streaming mise gros dès les premiers jours.

Difficile de passer à côté du final de Stranger Things, diffusé dès le 1er janvier. Un événement majeur, accompagné de nombreux ajouts au catalogue tout au long du mois.

Comme chaque mois, on fait le point sur toutes les sorties Netflix de janvier 2026, avec les dates et les formats, pour ne rien manquer.

Un mois de janvier marqué par de grosses séries

Netflix frappe fort dès le 1er janvier 2026. La plateforme diffuse le tout dernier épisode de Stranger Things, à 2 heures du matin. Un événement mondial. Une conclusion très attendue après plusieurs années de succès.

Le mois se poursuit avec d’autres séries bien connues. Good Doctor revient avec sa saison 7. Machos alfa signe une saison 4, toujours sur le ton de la comédie. Netflix mise aussi sur l’international avec HIS & HERS ou encore le K-drama Comment traduire cet amour ?.

La fin du mois est tout aussi stratégique. La Chronique des Bridgerton – saison 4, partie 1 débarque le 29 janvier. Un retour majeur pour l’une des séries les plus regardées de la plateforme.

De nombreux films cultes et populaires au catalogue

Côté cinéma, Netflix enrichit largement son catalogue. Dès le début du mois, on retrouve plusieurs films cultes. Rain Man, Raging Bull, Stand by Me ou encore Sept ans au Tibet rejoignent la plateforme.

Les amateurs de sagas ne sont pas oubliés. La trilogie Dragons arrive le 9 janvier, idéale pour les soirées familiales. Netflix ajoute aussi une collection James Bond, disponible à partir du 15 janvier.

Le mois accueille également des films plus récents ou populaires. Inglourious Basterds, La Ligne verte, La vie scolaire ou encore L’Origine du mal viennent compléter une offre très dense.

Documentaires, télé-réalité et programmes variés

Netflix continue de diversifier ses contenus. La télé-réalité reste bien présente avec Love is Blind : Allemagne – saison 2 et The Boyfriend – saison 2. Des formats toujours très suivis par les abonnés.

Le catalogue s’enrichit aussi de documentaires, dont Kidnapped : Elizabeth Smart, disponible le 21 janvier. Un programme plus sérieux, axé sur les faits réels.

Enfin, la plateforme conclut le mois avec Monsieur Aznavour, proposé le 31 janvier. Un film attendu, parfait pour clôturer un mois de janvier particulièrement chargé.

Pour résumer, Netflix démarre 2026 très fort. Entre le final événement de Stranger Things, le retour de séries majeures comme Bridgerton, et l’arrivée de nombreux films cultes, la plateforme soigne clairement son début d’année.

Ce mois de janvier offre un catalogue varié, capable de satisfaire tous les profils. Séries, cinéma, documentaires ou divertissement. Il y a de quoi remplir les soirées sans difficulté. Reste à savoir si Netflix saura maintenir ce rythme sur les prochains mois.