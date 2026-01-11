Actualités

X restreint Grok : la génération d’images réservée aux abonnés premium

il y a 7 minutesDernière mise à jour: 10 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
L’intelligence artificielle Grok, intégrée au réseau social X et développée par la société xAI d’Elon Musk, est au cœur d’une polémique. Accusée d’avoir permis la création d’images sexualisées de femmes sans leur consentement, l’IA a provoqué une vague d’indignation internationale. Pour répondre à cette crise, X a annoncé une mesure radicale. Désormais, seuls les utilisateurs payants pourront accéder à la génération d’images.

Une crise déclenchée par des abus massifs dans l’utilisation de Grok

Ces derniers jours, des internautes ont détourné Grok pour produire des deepfakes sexistes. Cela impliquait même, parfois, des mineures. Les images générées, souvent diffusées sous les publications de femmes, ont été dénoncées comme une atteinte grave à la dignité et à la vie privée. La polémique a rapidement pris de l’ampleur, attirant l’attention des médias et des responsables politiques.

Face à la pression, X n’a pas suspendu l’outil mais a choisi de limiter son usage. Cette décision vise officiellement à réduire les abus en restreignant l’accès à une communauté plus restreinte : les abonnés premium.

Une réponse jugée insuffisante

Pour de nombreux observateurs, cette restriction ressemble davantage à une stratégie commerciale qu’à une véritable mesure de protection. En rendant Grok payant, X transforme une crise en opportunité financière. Et ce, sans résoudre le problème de fond : la circulation de contenus sexualisés générés par l’IA.

Les associations de défense des droits numériques estiment que cette mesure ne protège pas réellement les victimes. Les deepfakes pourraient continuer à être produits et diffusés, mais par un cercle plus restreint d’utilisateurs.

Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

