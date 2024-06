Galaxy Watch 2 – la révolution : Quand l’IA embellit votre bien-être et booste votre fitness !

Les amateurs de technologie seront ravis d’apprendre que Samsung a décidé de porter son intelligence artificielle, Galaxy AI, sur sa nouvelle série de montres intelligentes, la Galaxy Watch 2. Cette nouveauté intervient après le lancement réussi de la série Galaxy S24. Ce lancement a ainsi introduit Galaxy AI dans plusieurs produits de la marque.

Promesse d’une meilleure expérience de bien-être

De ce fait, Samsung espère offrir à ses utilisateurs des expériences de bien-être plus personnalisées et sécurisées. Cela se concrétise en unissant la puissance de l’intelligence artificielle de Galaxy AI avec celle de l’application Samsung Health. L’objectif de Samsung est non seulement de surveiller notre santé, mais également de nous aider à comprendre nos habitudes pour nous encourager à mener une vie plus saine, notamment avec l’arrivée de la Galaxy Watch 2.

Par exemple, la fonctionnalité Score d’énergie 3 analyse plusieurs mesures pour mieux comprendre votre état de forme quotidien. Elle inclut la durée et la régularité du sommeil, l’activité de la veille, la fréquence cardiaque pendant le sommeil, etc. Nous vous fournissons également des conseils bien-être personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Des données de suivi plus précises avec Galaxy Watch 2

Samsung a amélioré les algorithmes de santé de ses appareils pour fournir des informations encore plus complètes et personnalisées. Les nouveaux indicateurs de Score de sommeil permettent une analyse très détaillée de la qualité de votre sommeil. Ces indicateurs incluent des informations comme les mouvements pendant le sommeil, la durée d’endormissement, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire pendant le sommeil, et seront disponibles sur les nouveaux modèles de Galaxy Watch 2.

De plus, de nouvelles fonctionnalités de fitness offrent des mesures intelligentes de la condition physique pour un entraînement plus personnalisé. Cela inclut de nouvelles mesures détaillées des zones de fréquence cardiaque pour améliorer la course. Les cyclistes, quant à eux, peuvent réaliser un test d’effort FTP en seulement 10 minutes.

Redéfinir l’avenir du bien-être avec l’intelligence artificielle intégrée et des fonctionnalités avancées.

Samsung espère avec ces nouvelles intégrations faire de la Galaxy Watch 2 une partenaire de choix dans l’amélioration de notre bien-être quotidien. Samsung va rendre ces nouvelles fonctionnalités disponibles sur la future gamme Galaxy Watch via One UI 6 Watch ; la mise à jour est prévue pour plus tard cette année. Ce n’est que le début d’une série d’intégrations de l’IA dans l’écosystème Galaxy. » Ce sont les paroles de Junho Park, responsable de l’équipe Galaxy Ecosystem Product Planning.

Impatients de découvrir ces nouvelles fonctionnalités ? Partagez votre enthousiasme dans les commentaires !