Nextbase – Protégez vos papas sur la route : Le cadeau inattendu mais indispensable !

À l’approche de la fête des pères, Nextbase, leader européen du marché des dashcams, propose de célébrer cette journée spéciale. Offrez sécurité et tranquillité d’esprit sur la route à tous les pères avec leurs caméras embarquées innovantes.

Ces caméras embarquées innovantes et ultra connectées sont conçues pour ravir les papas geeks. Elles offrent également une solution pour ceux désireux de garantir leur sécurité au volant.

Nextbase : la technologie au service de la sécurité routière

La gamme de produits Nextbase fait rimer sécurité et sérénité.

En cas de litige, les images capturées par ces smartcams peuvent aider à établir les causes. Elles permettent également de déterminer les responsabilités, accélérant ainsi le processus de réclamation et d’indemnisation.

De plus, l’utilisation d’une dashcam contribue à améliorer la vigilance du conducteur, qui se sent plus responsable et protégé avec cet équipement.

La 322GW : la caméra embarquée ultra connectée

Parmi les produits phares de Nextbase, on retrouve la 322GW, équipée de fonctions de sécurité révolutionnaires pour une expérience de conduite plus sûre que jamais. Ce modèle doté d’un écran tactile IPS HD, du Bluetooth et du Wi-Fi intégrés, utilise la fonction SOS Emergency pour alerter les services d’urgence en cas d’accident.

Un pack spécial « Limited Eidition Bundle » incluant une caméra lunette arrière, une carte SD de 32Go et une housse est également proposé.

La 320XR : protection à l’avant et l’arrière

La dashcam 320XR offre une surveillance avant et arrière avec ses enregistrements, fournissant une protection complète et permettant d’identifier et d’enregistrer les circonstances de potentielles collisions arrière.

Les modules : vue habitacle ou zoom

Pour une sécurité accrue, Nextbase propose un module Caméra vue habitacle qui filme à la fois l’intérieur et l’extérieur du véhicule. Une version Zoom est également disponible pour capturer la route derrière vous. L’installation de ces modules est simple et compatible avec la série GW de Nextbase.

Cette fête des pères, offrez un cadeau qui protégera et sécurisera les déplacements des papas. Choisissez une dashcam de Nextbase pour une conduite plus sûre et plus tranquille.