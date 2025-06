« Dear me, I was… » : Arc System Works dévoile sa nouvelle pépite narrative pour la Switch 2

Alors que la communauté d’Arc System Works espérait voir un autre jeu de combat, le studio japonais a surpris son public avec l’annonce d’un projet radicalement différent de ses productions habituelles. Intitulé Dear me, I was…, il s’agit d’un jeu narratif interactif à la direction artistique saisissante. Exit donc les combos frénétiques des jeux de combat : place à une aventure contemplative, douce et introspective.

Dear me, I was…, tout ce qu’il faut savoir

Lors de son showcase du 26 juin, Arc System Works a présenté ses prochains projets vidéoludiques à sa communauté. Sauf que, à la déception de tous, il n’y avait aucun jeu de combat annoncé. À la place, le studio japonais a dévoilé un jeu d’aventure, baptisé “Dear me, I was…”. Pensé comme une expérience interactive sans aucun dialogue, le titre invite les joueurs à plonger dans les souvenirs d’une femme, en retraçant des instants marquants de sa vie.

Côté réalisation, le jeu impressionne par son choix artistique. Avec un mélange aquarelle traditionnelle et rotoscopie, on a un rendu visuel à mi-chemin entre le carnet de voyage et le film d’animation d’auteur. Cette patte graphique est signée Taisuke Kanasaki, connu pour son travail sur des jeux narratifs cultes comme Hotel Dusk ou Another Code. À la réalisation, on retrouve Maho Taguchi, tandis que la production est confiée à Ryohei Endo.

Voici la bande-annonce de présentation du jeu :

“Dans cette histoire, vous revivrez la vie d’une certaine femme. Découvrez la joie, la tristesse et la croissance à travers sa vie ordinaire et humble. Soyez témoin de l’histoire qu’elle tisse dans une vie interconnectée avec les autres”, peut-on lire dans la description du jeu.

Avec “Dear me, I was…”, Arc System Works prouve qu’il sait sortir de sa zone de confort pour proposer une œuvre sensible. L’objectif du studio est simple : laisser une empreinte positive dans le cœur des joueurs une fois le jeu terminé.

Dear me, I was…sera disponible cet été sur l’eShop de la Switch 2.