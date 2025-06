Huawei Digital Power renforce la sécurité des réseaux énergétiques

Le secteur de l’énergie évolue vite. La sécurité et l’innovation sont à l’honneur. C’est dans ce contexte que Huawei Digital Power a organisé à Shanghai un forum dédié à la sécurité et aux dernières avancées du grid forming et des systèmes de stockage d’énergie (SSE). L’événement a rassemblé experts, clients et partenaires autour des enjeux d’un avenir énergétique plus fiable et durable.

Huawei Digital Power innove pour la sécurité des systèmes SSE

Au cœur du forum, Huawei Digital Power a dévoilé sa nouvelle solution FusionSolar 9.0 Smart PV+ESS. Ce système vise à renforcer la sécurité grâce à quatre normes clés : ignifuge, non explosif, non propagateur et non nocif. L’objectif est simple : garantir un fonctionnement stable de l’ensemble du réseau, tout en prenant en compte chaque étape, de la cellule au réseau.

De plus, Huawei a lancé l’initiative Sécurité SSE. Ce projet vise à améliorer les standards mondiaux, y compris pour l’extinction des incendies dédiés. Ainsi, la sécurité devient un critère visible et gérable tout au long du cycle de vie du SSE.

Les défis techniques et l’avenir du grid forming intelligent

Le grid forming représente une avancée essentielle pour l’intégration des énergies renouvelables. Cependant, quatre défis persistent :

Stabilité avec plusieurs appareils en fonctionnement

Gestion des oscillations à large bande

Prise en charge des surcharges

Sécurité et fiabilité des équipements

Huawei Digital Power répond à ces enjeux grâce à son système ESS Smart String Grid-Forming. Testé sur plusieurs grands projets en Asie, il offre un soutien stable, quelles que soient les conditions du réseau.

Des partenariats pour renforcer la sécurité des réseaux énergétiques

La sécurité passe aussi par la collaboration. Huawei travaille avec des leaders mondiaux de la certification, tels que TÜV SÜD et DNV. Ensemble, ils réalisent des tests poussés : pénétration de clous, immersion et emballement thermique.

Ils proposent aussi des solutions innovantes comme le bloc-batterie Panshi. Cette technologie empêche la propagation des incidents grâce à une isolation renforcée.

Diagnostique intelligent pour anticiper les défaillances.

Gestion numérique avancée pour une surveillance 24h/24.

Respect de l’environnement et du réseau.

En conclusion, Huawei Digital Power s’impose en acteur clé pour la sécurité des systèmes de stockage d’énergie. L’entreprise place l’innovation, la robustesse et la collaboration au centre de sa stratégie. Grâce à ces efforts, les réseaux énergétiques deviennent plus fiables et plus sûrs, pour soutenir la transition vers une énergie plus verte. Le secteur peut ainsi envisager un futur durable avec confiance.

