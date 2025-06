Techman Robot impressionne avec des solutions IA innovantes à Automatica

Techman Robot célèbre ses 10 ans en beauté lors du salon Automatica 2025 à Munich. L’entreprise marque cet anniversaire avec la présentation de solutions intelligentes basées sur l’IA. Celles-ci couvrent l’inspection, la palettisation et le soudage, trois besoins essentiels de l’industrie moderne. Découvrons comment Techman Robot transforme la production grâce à l’intelligence artificielle.

Techman Robot : une décennie d’innovation robotique intelligente

En dix ans, Techman Robot s’est imposé comme un leader mondial de la robotique collaborative. L’entreprise mise sur l’IA pour rendre la robotique accessible et performante. Leur vision : des cobots capables de s’adapter facilement à chaque besoin industriel, du contrôle qualité à la manutention. Leur force : la combinaison de la vision artificielle et de l’apprentissage automatique pour automatiser les tâches avec précision.

Inspection et palettisation IA : une efficacité de production accrue

La solution Flying Trigger IA impressionne par son efficacité. Ce système permet d’inspecter les pièces en mouvement, même à grande vitesse, et détecte les défauts en temps réel. Résultat : moins d’erreurs, une meilleure qualité et des coûts réduits.

Pour la logistique, la nouvelle cellule de palettisation IA combine vision 3D et reconnaissance d’objets. De plus, elle gère différents types de cartons, sans avoir besoin de règles d’empilage. Par ailleurs, le robot évite les obstacles et optimise chaque mouvement, même avec des charges lourdes.

Soudage de précision et apprentissage gestuel pour plus d’accessibilité

Le cobot TM6S s’illustre grâce à sa grande portée et son pilotage visuel avancé. Il compense de lui-même les défauts d’alignement et permet un soudage multi-angle précis. Une avancée pour l’automobile, la métallurgie ou la fabrication de machines.

Autre nouveauté : RobCraft. Ce module intuitif apprend des gestes de la main, éliminant la programmation complexe. L’utilisateur guide le robot d’un simple geste, ce qui rend l’automatisation plus accessible à tous, même sans expérience technique.

En synthèse, Techman Robot démontre que robotique et IA peuvent travailler main dans la main. L’entreprise offre des solutions puissantes, flexibles et simples à utiliser. Grâce à ces avancées, optimiser la production devient plus facile pour toutes les industries. Les 10 ans de Techman Robot annoncent une nouvelle ère d’automatisation intelligente.

