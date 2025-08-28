Korean Wave au BHV : le pop-up géant qui a fait vibrer Paris au rythme de la culture coréenne

Cet été, le BHV Marais s’est transformé en vitrine géante de la culture sud-coréenne. Jusqu’au 24 août, le grand magasin parisien a accueilli Korean Wave, un pop-up store immersif de 500 m², imaginé avec le Paris Korean Club. Une ode à la Corée du Sud, à son lifestyle entre modernité et tradition, qui a attiré passionnés de K-culture et curieux en quête d’ailleurs.

Une immersion grandeur nature dans la Korean Wave

Sur plus de 500 m² au 6e étage du BHV, les visiteurs ont pu plonger dans l’univers fascinant de la vague coréenne. Beauté, cuisine, mode, gaming et design : tous les piliers du lifestyle coréen étaient réunis dans un parcours scénographié pensé pour éveiller les sens.

Ce pop-up inédit, le plus ambitieux jamais organisé en France sur la thématique, a proposé ateliers, démonstrations et expériences immersives, réunissant créateurs, marques et passionnés autour d’un objectif : faire rayonner la richesse culturelle coréenne au cœur de Paris.

Des marques et expériences phares à découvrir

Côté K-beauty, AGASKIN a brillé avec ses marques iconiques comme Torriden ou Dear, Klairs, des rituels personnalisés et des ateliers “Glass Skin” prisés tout l’été. La maison NÜD a également proposé ses soins technologiques inspirés du savoir-faire coréen.

Les gourmets n’ont pas été en reste avec JOA, qui a fait voyager les papilles grâce à une sélection pointue de plats traditionnels revisités. Le café ONOUL a séduit les amateurs de boissons originales, du sésame latte au matcha maison, tandis que Yummysô a offert une plongée dans l’univers kawaii et les snacks cultes.

Côté mode, la créatrice Moon Younghee, installée dans le Marais depuis les années 1990, a rappelé que la K-fashion s’impose aussi par sa sobriété et son audace. Enfin, les simulateurs de E-Motion ont permis de vivre l’intensité des sports mécaniques, entre virtuel et sensations réelles.

Un succès culturel et commercial pour la K-culture

Avec Korean Wave, le BHV et le Paris Korean Club ont réussi à capter l’engouement grandissant autour de la culture sud-coréenne. Ce pop-up a confirmé le pouvoir d’attraction de la K-culture à travers une expérience globale, ludique et accessible. Une opération réussie, qui montre que Paris est plus que jamais une scène ouverte aux tendances venues d’Asie.