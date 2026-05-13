Zendure PowerHub, la solution innovante pour une énergie domestique optimisée

La gestion de l’énergie domestique évolue rapidement. Aujourd’hui, les foyers cherchent à produire et consommer leur propre électricité. Zendure PowerHub arrive sur le marché pour simplifier l’utilisation des équipements solaires et améliorer l’autonomie énergétique des maisons. Découvrons en détail cette innovation qui transforme l’énergie à la maison.

Une gestion intelligente de l’énergie pour la maison connectée

Avec PowerHub, Zendure centralise l’ensemble des flux d’énergie de votre foyer. Ce système pilote en temps réel l’électricité produite par vos panneaux solaires, votre batterie, le réseau et tous vos appareils connectés. Grâce à l’intelligence artificielle ZENKI AI, il apprend vos habitudes, tient compte de la météo et optimise chaque kilowatt consommé. PowerHub ajuste aussi automatiquement la consommation grâce à ZenWave™, offrant ainsi des économies importantes et une gestion optimisée.

PowerHub : un système évolutif et compatible tous usages

Ce système permet de commencer simplement et de faire évoluer sa capacité énergétique. Les foyers peuvent démarrer avec une base de 8 kWh et étendre jusqu’à 150 kWh selon leurs besoins. Cette flexibilité s’adresse autant aux maisons individuelles qu’aux familles nombreuses ou aux petits bâtiments professionnels. Le système supporte aussi de fortes puissances, jusqu’à 43 kW en photovoltaïque, ce qui le rend idéal pour les installations modernes ou existantes.

Installation simplifiée et économies avec la solution Zendure

L’installation de Zendure PowerHub reste rapide et facile. Tout est centralisé, ce qui réduit la complexité et accélère la mise en service. De plus, l’énergie solaire captée est utilisée de façon optimale dans la maison. Le surplus est stocké pour être utilisé en soirée ou lors des pics de consommation. Ainsi, la part d’électricité issue du réseau diminue et les économies sur la facture augmentent. Plusieurs standards européens assurent aussi la compatibilité avec les bornes de recharge pour véhicules et les pompes à chaleur.

En résumé, Zendure PowerHub révolutionne l’autonomie énergétique à domicile. Grâce à son intelligence, sa modularité et son installation simple, il convient à tous les foyers. Cette solution représente un pas important vers l’énergie propre, décentralisée et accessible à tous.

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