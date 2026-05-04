Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro : une batterie solaire 4 kW pour viser l’autonomie énergétique

J’étais à Lille le 30 avril pour découvrir la nouvelle stratégie de Zendure (dont je vous détaille les annonces dans cet article dédié). Dans une salle remplie d’installateurs et de distributeurs, l’ambiance était presque studieuse. Sur scène, un constat simple revenait sans cesse : produire son électricité ne suffit plus, il faut désormais la stocker intelligemment. C’est dans ce contexte que la marque a dévoilé le SolarFlow 4000 Mix Pro, une solution qui promet de simplifier l’accès à l’autonomie énergétique. Entre démonstrations techniques et discussions terrain, j’ai rapidement compris que Zendure ne cherche plus seulement à vendre des batteries, mais à redéfinir la manière dont on consomme l’énergie à la maison.

En bref : Le SolarFlow 4000 Mix Pro est une batterie solaire tout-en-un capable de délivrer 4 kW de sortie et de stocker jusqu’à 50 kWh. Pensé pour les maisons énergivores, il optimise l’autoconsommation et réduit la dépendance au réseau, mais nécessite une installation professionnelle.

Pourquoi le stockage solaire devient indispensable en 2026

Pendant la présentation à Lille, un constat revenait en boucle dans les échanges avec les installateurs. Le photovoltaïque a changé de logique. On n’est plus dans une approche simple où l’on produit pour revendre. Aujourd’hui, produire sans stocker revient presque à perdre de l’argent.

Le premier facteur, c’est la chute du prix de rachat de l’électricité. Revendre son surplus n’est plus vraiment rentable. Dans les faits, cela pousse les particuliers à revoir totalement leur stratégie. L’objectif devient alors évident : consommer un maximum de sa propre production, au moment où l’électricité coûte le plus cher.

En parallèle, les usages évoluent vite. Lors de la conférence, plusieurs professionnels évoquaient des maisons de plus en plus gourmandes. Entre les voitures électriques, les pompes à chaleur et les nouveaux équipements, la consommation ne cesse d’augmenter. Même un foyer bien équipé en panneaux solaires peut se retrouver dépendant du réseau en soirée.

Enfin, il y a un contexte global plus instable. Les prix de l’énergie restent imprévisibles et les offres évoluent vers des tarifs dynamiques. Cette incertitude pousse les particuliers à chercher plus d’autonomie. Et dans ce scénario, le stockage devient la pièce manquante.

C’est précisément là que Zendure positionne sa nouvelle gamme. L’idée n’est plus simplement de produire de l’énergie, mais de la gérer intelligemment sur toute la journée. Une approche plus logique aujourd’hui, presque incontournable.

SolarFlow 4000 Mix Pro : une batterie 3-en-1 qui simplifie tout

Le SolarFlow 4000 Mix Pro se positionne comme une solution énergétique complète intégrée dans un seul produit. Il combine une batterie domestique, un système de stockage solaire avancé et une station d’énergie mobile. L’unité intègre directement une capacité de 8,038 kWh, extensible jusqu’à 50 kWh via des modules additionnels de 7 kWh.

Sur la partie puissance, le système propose une sortie AC bidirectionnelle de 4 000 W, avec une capacité pouvant atteindre 5 000 W dans certaines configurations. Cette puissance permet d’alimenter des équipements énergivores comme un four, un lave-linge ou une pompe à chaleur. En parallèle, l’entrée solaire totale atteint 13 kW, répartie entre 8 kW en courant continu via deux MPPT et 5 kW en entrée AC, permettant de connecter à la fois de nouveaux panneaux et des installations existantes.

Le produit intègre également un onduleur directement dans son architecture, ce qui évite l’ajout d’un équipement externe. Cette approche réduit la complexité d’installation et limite les composants nécessaires. En complément, une sortie hors réseau de 3 680 W, avec un pic à 7 200 W sur 200 ms, permet d’assurer une alimentation de secours en cas de coupure.

Enfin, le système repose sur une conception tout-en-un avec des fonctionnalités intégrées comme la connectivité Wi-Fi, Bluetooth, LAN et RS485, ainsi qu’une structure mobile équipée de roulettes. L’ensemble pèse environ 80 kg et fonctionne dans une plage de température allant de -20°C à 55°C, avec une certification IP65 pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Puissance, autonomie et usages concrets à la maison

Avec une puissance de sortie de 4 000 W en courant alternatif, le SolarFlow 4000 Mix Pro peut alimenter plusieurs équipements énergivores du quotidien. Cela inclut des appareils comme un four, un lave-linge ou certains systèmes de chauffage. La capacité intégrée de 8,038 kWh permet de couvrir une journée de consommation moyenne, en stockant l’énergie produite en journée pour une utilisation le soir.

Le système est évolutif jusqu’à 50 kWh grâce à des batteries additionnelles. Cette montée en capacité permet d’envisager plusieurs jours d’autonomie selon les usages. En revanche, en France, dès que le stockage dépasse 15 kWh, l’installation doit être réalisée dans un local technique dédié, ce qui peut impacter le projet et son coût.

Dans une configuration typique avec environ 8 kWc de panneaux solaires et une consommation annuelle de 7 000 kWh, l’ajout d’une batterie permet d’augmenter significativement l’autoconsommation. Elle peut passer d’environ 54 % à plus de 70 %, réduisant ainsi la dépendance au réseau et les coûts liés aux heures pleines.

Fiche technique : ce qu’il faut vraiment retenir

Le SolarFlow 4000 Mix Pro repose sur une architecture intégrée avec batterie et onduleur. Il embarque des cellules de 314 Ah, une technologie récente qui permet d’augmenter la densité énergétique sans augmenter significativement le volume. La capacité de base est de 8,038 kWh, avec une durée de vie annoncée de 10 000 cycles, soit environ 15 ans d’utilisation dans des conditions normales.

Côté performance, le système affiche un rendement supérieur à 90 %, limitant les pertes lors des conversions entre courant continu et alternatif. Il intègre également deux MPPT pour optimiser la production solaire, avec une plage de tension large comprise entre 30 et 400 V. La connectivité est complète avec Wi-Fi, Bluetooth, LAN et RS485, permettant une intégration dans des environnements domotiques ou des systèmes de gestion énergétique avancés.

Enfin, le produit est conçu pour fonctionner dans des conditions variées. Il bénéficie d’une certification IP65, le rendant résistant à la poussière et à l’eau, avec une plage de fonctionnement allant de -20°C à 55°C. Le tout dans un format mobile de 80 kg, équipé de roulettes pour faciliter le déplacement et l’installation.

PowerHub et écosystème : une gestion centralisée de l’énergie

Le PowerHub s’intègre comme un élément central dans l’écosystème Zendure. Il permet de connecter jusqu’à trois unités SolarFlow 4000 Mix Pro, pour atteindre une puissance totale de 12 kW en sortie et une capacité pouvant aller jusqu’à 150 kWh dans une configuration complète. Ce hub centralise les flux énergétiques entre production solaire, stockage et consommation domestique.

Le système assure également une gestion avancée des usages, notamment avec la coordination d’équipements comme les bornes de recharge pour véhicules électriques. Il propose des sorties dédiées en 7,4 kW monophasé et 22 kW triphasé, avec un pilotage intelligent en fonction de la production solaire et des besoins du foyer. En cas de coupure, le PowerHub déclenche automatiquement un mode secours avec un basculement en environ 10 millisecondes, permettant de maintenir l’alimentation des équipements prioritaires.

Enfin, le PowerHub joue un rôle clé dans la logique d’écosystème. Il permet de superviser plusieurs installations depuis une seule interface, avec un suivi en temps réel de la production, de la consommation et du stockage. Cette approche transforme une simple batterie en un système énergétique complet, capable d’optimiser l’autoconsommation à l’échelle de toute la maison.

Installation et limites : ce qu’il faut savoir avant d’acheter

Le SolarFlow 4000 Mix Pro nécessite obligatoirement le passage par un installateur professionnel. Il n’est pas destiné à une vente directe aux particuliers, notamment en raison de sa puissance et de son intégration au réseau domestique. À l’inverse, la version AC+ est pensée pour être plus accessible et pourra être achetée directement par les utilisateurs, avec une installation plus simple.

Le produit reste néanmoins imposant. Avec un poids d’environ 80 kg, il ne s’agit pas d’une batterie que l’on déplace facilement malgré la présence de roulettes. Son installation doit être anticipée, notamment en termes d’espace disponible et de contraintes techniques. Certaines obligations s’appliquent également, comme l’ajout de protections électriques spécifiques en amont de l’installation.

Enfin, l’évolutivité du système peut être limitée par la réglementation. En France, dès que le stockage dépasse 15 kWh, il devient nécessaire de prévoir un local technique dédié pour les batteries. Cette contrainte peut impacter directement la conception du projet, surtout pour les installations visant une autonomie énergétique élevée.

Une solution ambitieuse pour viser l’autonomie énergétique

Avec le SolarFlow 4000 Mix Pro, Zendure change clairement de dimension. On ne parle plus d’un simple système de stockage, mais d’une solution pensée pour structurer toute la gestion énergétique d’un foyer. Entre puissance, capacité et intégration dans un écosystème complet, le produit vise une autonomie réelle, et surtout progressive.

Ce positionnement le réserve toutefois à un public précis. L’installation nécessite un professionnel, le format reste imposant et certaines contraintes réglementaires peuvent freiner les projets les plus ambitieux. À l’inverse, la version AC+ permet une approche plus accessible pour les particuliers qui souhaitent évoluer étape par étape.

Reste une chose évidente après cette présentation à Lille : Zendure ne cherche plus seulement à accompagner le solaire, mais à en devenir le chef d’orchestre. Une stratégie cohérente avec un marché où l’optimisation de l’énergie devient aussi importante que sa production. D’ailleurs on avait visité leur nouvelle usine en février dernier, à découvrir juste ici.