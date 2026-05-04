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SmallRig séduit le NAB Show 2026 avec ses innovations impressionnantes

il y a 8 heuresDernière mise à jour: 4 mai 2026
2 minutes de lecture
SmallRig dévoile ses nouveautés modulaires au NAB Show 2026 pour tous les créateurs.

SmallRig s’illustre une nouvelle fois au NAB Show 2026 à Las Vegas. La marque surprend les visiteurs avec des solutions d’imagerie inédites, pensées pour faciliter la vie des créateurs. Ces innovations visent à s’adapter à tous les scénarios, du tournage extérieur à la création de contenu mobile. Découvrons comment SmallRig se positionne comme un partenaire incontournable pour les professionnels de l’image.

SmallRig dévoile ses innovations au NAB Show 2026 à Las Vegas

Lors du NAB Show 2026, SmallRig a présenté des outils pensés pour la production moderne. Parmi eux, un système multicaméras monté sur véhicule a attiré l’attention. Cette solution équipe plusieurs caméras d’action, parfaites pour capturer des angles variés en extérieur.

Le stand, interactif, permettait d’essayer chaque équipement dans des situations proches de la réalité. Les visiteurs ont pu tester le système tout-terrain, le chariot de caméra, le trépied et d’autres accessoires innovants dans six zones dédiées :

  • véhicule tout-terrain
  • chariot de caméra
  • trépied
  • personnalisation DreamRig
  • batterie et éclairage
  • station-service du créateur

Des solutions d’imagerie modulaires pour tous les créateurs

SmallRig propose aujourd’hui un écosystème complet. Leurs kits incluent caméras, batteries, éclairages et supports audio. Les produits comme l’Osmo Pocket 4 de DJI et la lampe LED portable RF 20C se remarquent par leur polyvalence.

Chaque élément vise à offrir plus de liberté et à répondre à des besoins très variés. Que vous soyez vidéaste professionnel ou vlogueur, vous trouverez votre bonheur. La compatibilité parfaite entre les équipements garantit un flux de travail fluide et flexible.

Le modèle de co-création : une évolution pour les professionnels

SmallRig va plus loin en intégrant les retours de ses utilisateurs dans la conception de ses outils. La station-service du créateur, présente sur le stand, offrait un service unique :

  1. Recharge d’appareils
  2. Prêt de matériel
  3. Démonstrations en direct

Mais surtout, SmallRig recueille les avis en direct des créateurs. Cela oriente le développement de futurs produits. Grâce à ce modèle de co-création, plus de 2 700 produits ont vu le jour, en lien avec 1 700 créateurs dans le monde.

Avec ces innovations et ce modèle collaboratif, SmallRig confirme sa place de leader. La marque démontre son engagement à proposer des solutions adaptées aux nouveaux défis de la production vidéo. De la technologie à l’accompagnement, SmallRig continue de réinventer le métier de créateur d’images, pour tous et partout.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 8 heuresDernière mise à jour: 4 mai 2026
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La rédac

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