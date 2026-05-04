Test – Corsair Vanguard Air 99 Wireless : un clavier qui touche au très haut de gamme

Corsair propose depuis plusieurs années des claviers gaming très complets. La marque a souvent misé sur des modèles solides, très équipés, parfois imposants, mais toujours pensés pour un usage exigeant. Avec le Corsair Vanguard Air 99 Wireless, l’approche change un peu. On retrouve un clavier mécanique sans-fil, très fin, compact, mais toujours rempli de fonctions. Le tarif est élevé, avec un positionnement clairement premium. Il faut donc attendre un clavier irréprochable, ou presque. Est-ce que ce Vanguard Air 99 Wireless parvient à justifier son prix ? La réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur le Corsair Vanguard Air 99 Wireless

Le Corsair Vanguard Air 99 Wireless est un excellent clavier, qui impressionne rapidement par son design et son confort d’utilisation. Il propose une frappe mécanique très agréable, sans tomber dans l’excès sonore que l’on peut parfois reprocher à certains claviers gaming. Son format compact est bien pensé, car il conserve l’essentiel tout en prenant moins de place sur le bureau. Le châssis est fin, les touches tombent bien sous les doigts, et l’ensemble donne une vraie impression haut de gamme. Il y a aussi quelques choix qui peuvent diviser, comme les six touches macro placées sur la gauche. Elles sont pratiques pour certains usages, mais elles cassent un peu l’idée d’un clavier très épuré. Malgré cela, le Vanguard Air 99 Wireless reste une proposition très convaincante, autant pour écrire longtemps que pour jouer.

Produit disponible sur Corsair Vanguard AIR 99 sans Fil Clavier Gaming Optique-Mécanique RGB à Profil Bas – AZERTY FR 99%, Écran LCD, OPX Commutateurs, Interrogation 8 000 Hz, Stream Deck Virtuel, SOCD Flashtap – Blanc

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Unboxing du Corsair Vanguard Air 99 Wireless

Le packaging du Corsair Vanguard Air 99 Wireless donne immédiatement une bonne impression. La boîte est soignée, assez élégante, et clairement dans l’esprit d’un produit haut de gamme. Ce n’est pas seulement un emballage que l’on ouvre et que l’on jette aussitôt. Elle peut même se conserver dans un bureau, comme un élément de décor, surtout si l’on aime garder les belles boîtes de ses périphériques. À ce niveau de prix, c’est un détail que l’on remarque. Cela ne change pas l’usage du clavier, bien sûr, mais cela participe à l’expérience générale.

À l’intérieur, on retrouve le clavier, bien protégé, avec les accessoires attendus. Corsair fournit un câble de recharge, ce qui est évidemment nécessaire pour un modèle sans-fil. On retrouve aussi une protection en plastique, qui peut être réutilisée pour protéger le clavier quand il n’est pas utilisé. C’est un petit ajout simple, mais assez pratique au quotidien. Un outil pour retirer les touches est également présent, ce qui permet de nettoyer plus facilement le clavier ou d’intervenir sur les keycaps. L’ensemble est complet, bien rangé, et donne le sentiment d’un produit correctement pensé dès l’ouverture.

Design du Corsair Vanguard Air 99 Wireless

Le design est sans doute l’un des plus grands points forts de ce Corsair Vanguard Air 99 Wireless. Le clavier adopte un format 99 %, ce qui lui permet de rester assez compact sans supprimer trop de touches. On gagne donc de la place sur le bureau, tout en conservant une disposition très complète. C’est un bon compromis, notamment si l’on veut un clavier moins large qu’un modèle classique, sans tomber dans un format trop réduit. Le clavier est aussi très fin, ce qui change vraiment le confort. Il ne donne pas cette impression de bloc haut posé sur le bureau. Les mains arrivent naturellement sur les touches, sans nécessiter de repose-poignets.

La version blanche est particulièrement réussie. Le clavier a une vraie élégance, avec une finition claire et moderne. Certaines touches ne reprennent pas exactement la même couleur, ce qui permet de mettre en valeur des zones précises du clavier. C’est le cas des touches bleues sur la gauche, qui donnent une identité visuelle plus marquée. Cela peut plaire, mais c’est aussi l’un des rares éléments que l’on peut discuter. Sur un clavier aussi sobre, ces touches attirent beaucoup l’œil. Le RGB touche par touche complète l’ensemble, sans forcément rendre le produit trop agressif. Il peut rester discret, ou devenir beaucoup plus visible selon les réglages choisis.

Utilisation et performances

Le Corsair Vanguard Air 99 Wireless repose sur des switches mécaniques optiques CORSAIR OPX Low Profile. On retrouve donc une frappe rapide, avec une course courte, mais suffisamment nette pour garder une bonne sensation sous les doigts. Le clavier dispose d’une matrice complète, avec anti-ghosting et NKRO, ce qui évite les limitations lors des frappes rapides ou des combinaisons de touches. Son poids est aussi bien dosé. Il reste assez léger pour être déplacé facilement, mais suffisamment stable pour ne pas glisser sur le bureau. C’est important, surtout pour un clavier aussi fin. Il ne donne jamais l’impression d’être fragile ou instable.

À l’usage, la frappe est vraiment très agréable. Le clavier fait du bruit, car il reste mécanique, mais il n’en fait pas trop. Ce n’est pas un bruit sec et fatigant, qui finit par devenir gênant après plusieurs heures. Au contraire, la sensation donne envie d’écrire. C’est sans doute là que ce clavier se démarque le plus. Il peut parfaitement convenir à quelqu’un qui joue, mais aussi à quelqu’un qui écrit beaucoup. Le petit centre multimédia est aussi pratique, avec une molette pour le volume, des contrôles rapides, et un petit écran qui ajoute une dimension plus premium. Les six touches macro sont plus discutables. Elles peuvent être utiles pour des raccourcis, du Stream Deck ou des actions fréquentes. Mais si l’on n’en a pas besoin, elles semblent surtout occuper de la place.

Logiciel Corsair iCUE

Le Corsair Vanguard Air 99 Wireless ne repose pas uniquement sur iCUE dans son fonctionnement actuel. Pour ce modèle, Corsair met surtout en avant le Web Hub, une interface accessible depuis le navigateur. C’est par ce biais que l’on peut gérer une bonne partie des réglages du clavier, comme les profils, les raccourcis, certains comportements des touches, ou encore la personnalisation de l’éclairage. L’approche est assez moderne, puisqu’elle évite d’installer immédiatement un logiciel complet sur son ordinateur. Pour un clavier aussi haut de gamme, cela peut surprendre au départ, mais l’ensemble reste cohérent et assez simple à prendre en main.

Il faut toutefois nuancer la place d’iCUE sur ce modèle. Le logiciel reste évidemment central dans l’écosystème Corsair, mais toutes les fonctions avancées ne sont pas encore pleinement disponibles pour ce clavier. La synchronisation poussée avec les autres périphériques Corsair doit arriver via une mise à jour ultérieure. En l’état, il ne faut donc pas acheter ce clavier en pensant profiter immédiatement de toute l’intégration iCUE habituelle. Le Web Hub remplit déjà bien son rôle pour les réglages essentiels, mais l’expérience logicielle donne encore le sentiment d’être en transition. Ce n’est pas bloquant au quotidien, mais c’est un point à garder en tête pour un produit vendu à ce niveau de prix.

Conclusion : que vaut le Corsair Vanguard Air 99 Wireless ?

Le Corsair Vanguard Air 99 Wireless est un clavier excellent, qui réussit presque tout ce qu’il entreprend. L’unboxing est soigné, le design est somptueux, la frappe est très agréable, et le format 99 % trouve un bon équilibre entre compacité et confort. Le clavier reste bien en place, se montre plaisant pour écrire longtemps, et garde évidemment de solides arguments pour jouer. Le centre multimédia ajoute une vraie praticité au quotidien, tandis que l’écosystème Corsair permet d’aller plus loin dans la personnalisation. Tout n’est pas parfait pour autant. Les touches macro sur la gauche ne plairont pas à tout le monde, et le choix de certaines touches colorées peut casser la sobriété du modèle blanc. Mais ce sont surtout des choix de design et d’usage. Sur le fond, le Vanguard Air 99 Wireless est un clavier haut de gamme très réussi, capable de devenir un clavier principal sans difficulté, autant pour travailler que pour jouer.

Produit disponible sur Corsair Vanguard AIR 99 sans Fil Clavier Gaming Optique-Mécanique RGB à Profil Bas – AZERTY FR 99%, Écran LCD, OPX Commutateurs, Interrogation 8 000 Hz, Stream Deck Virtuel, SOCD Flashtap – Blanc

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