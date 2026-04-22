DjI power 1000 mini : la nouvelle station portable qui fait la différence

La DJI Power 1000 Mini révolutionne la façon d’utiliser l’électricité en déplacement. Compacte, légère et puissante, cette nouvelle station électrique portable signée DJI apporte une réponse concrète aux besoins des campeurs, créateurs de contenu ou professionnels en quête d’autonomie. Découvrons ensemble cette innovation qui promet de simplifier la vie et d’accompagner chaque aventure.

Une station électrique portable, compacte et puissante pour tous

La DJI Power 1000 Mini se distingue par son format réduit et son poids plume de seulement 11,5 kg. Elle offre une capacité impressionnante de 1 008 Wh tout en restant facile à transporter. Son design cubique tient dans un sac ou le coffre d’une voiture. Avec une puissance maximale de 1 000 W, elle peut alimenter des appareils du quotidien comme un téléphone, un ordinateur portable, un drone ou un réfrigérateur de voiture. Grâce à ses multiples ports (USB-A, CA, SDC), elle s’adapte à tous les usages.

Une recharge rapide et polyvalente pour tous vos appareils nomades

La recharge rapide est un des points forts de la Power 1000 Mini. Elle atteint 80 % de charge en 58 minutes seulement. Elle accepte plusieurs sources d’énergie : secteur, panneau solaire ou batterie de voiture. Un câble USB-C rétractable de 100 W permet de brancher rapidement un smartphone ou une tablette. Grâce au module MPPT, vous pourrez même profiter d’un chargement solaire efficace lors de vos sorties. En cas d’urgence, la Power 1000 Mini prend le relais en moins de 0,01 seconde en alimentation de secours.

Sécurité, autonomie et innovations pour vos aventures au quotidien

La sécurité est au cœur de la conception DJI. Les cellules LFP résistent à la perforation, et conservent 80 % de capacité après 4 000 cycles. Le système de gestion BMS surveille la température via 10 capteurs. Le boîtier ignifugé résiste à la pression et à la pluie. L’application DJI Home permet de contrôler la station à distance, ajuster les paramètres et suivre l’état en temps réel. DJI Power 1000 Mini sait aussi s’intégrer à l’écosystème DJI, par exemple pour recharger rapidement les batteries de drone Air 3.

En résumé, la DJI Power 1000 Mini allie format compact, grande puissance, options de recharge multiples et sécurité avancée. Pensée pour accompagner les aventures nomades et alimenter les équipements essentiels, elle s’installe comme la nouvelle référence pour tous ceux qui souhaitent rester connectés où qu’ils soient. Grâce à DJI, l’autonomie portable devient plus accessible et performante que jamais.

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