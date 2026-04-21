Succès majeur pour l’aviation électrique avec les batteries H55

L’aviation électrique poursuit son essor grâce à une étape importante franchie en Suisse. Smartflyer a reçu les premiers modules de batterie Adagio fournis par H55. Cette avancée accélère le développement de l’avion hybride-électrique SFX1. Elle marque aussi un tournant majeur pour l’aviation durable.</p>

La livraison des batteries Adagio relance l’aviation électrique

La collaboration entre Smartflyer et H55 s’illustre par la livraison de modules de batterie Adagio. Ceux-ci sont désormais prêts à être intégrés dans l’avion SFX1. Cette étape permet à Smartflyer de valider tous les composants du système électrique. Le programme peut maintenant passer à l’intégration complète et aux essais sur le terrain. Les batteries livrées sont certifiées, répondant à toutes les normes de sécurité imposées par les régulateurs. C’est une garantie de fiabilité et de performance pour les futurs vols.

Intégration des modules certifiables dans le projet SFX1

L’avion SFX1 bénéficie directement de ces nouvelles plateformes. Ainsi, les modules Adagio vont bientôt être installés. Cela permettra notamment de tester l’ensemble du système, de la propulsion à la gestion d’énergie. Par ailleurs, des étapes d’installation, d’étalonnage et de préparation aux essais seront menées de façon rigoureuse. Ce travail minutieux, en effet, prépare la prochaine campagne d’essais au sol. Enfin, le vol inaugural du SFX1 devrait avoir lieu dès l’automne. L’intégration des batteries marque ainsi un jalon crucial vers la commercialisation de l’aviation électrique.

<h2>Smartflyer et H55 : un partenariat pour l’innovation durable

Ce partenariat donne naissance à une nouvelle ère pour l’aviation électrique et hybride-électrique. H55 se positionne comme un leader grâce à ses solutions de batteries certifiées. L’entreprise s’appuie sur sa longue expérience issue du programme Solar Impulse. Plus de 2 000 heures de vol ont déjà été réalisées sans incident. D’un autre côté, Smartflyer propose un modèle d’avion pensé pour la formation des pilotes tout en limitant l’empreinte environnementale. Ensemble, les deux entreprises offrent une solution fiable et durable pour le marché aéronautique.

En résumé, la livraison des modules Adagio signale un cap majeur pour l’aviation électrique. Grâce à ce partenariat, la Suisse confirme son avance dans la transition vers un ciel plus propre. Smartflyer et H55 démontrent que la technologie électrique appliquée à l’aviation est prête pour le marché. L’avenir du vol durable s’annonce déjà prometteur.

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