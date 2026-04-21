Dragon Ball: Sparking! ZERO va accueillir un DLC massif avec 30 personnages et un nouveau mode

À par l’affrontement entre les meilleurs joueurs internationaux de DBFZ, le Dragon Ball Games Battle Hour 2026 du week-end dernier a également réservé son lot d’annonces de jeux. Durant l’événement, Bandai Namco Entertainment a remis Dragon Ball: Sparking! ZERO sur le devant de la scène avec une annonce de taille. Le jeu de combat développé par Spike Chunsoft s’apprête à accueillir une extension particulièrement ambitieuse, accompagnée de nouveaux contenus et d’une mise à jour majeure. Voici tout ce qu’il faut retenir.

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Plus de 30 nouveaux personnages jouables pour Dragon Ball: Sparking! ZERO

Il s’agit de la plus grande nouvelle en termes de contenu pour Dragon Ball: Sparking! ZERO. Pour la prochaine saison, le jeu va élargir son roster en accueillant plus de 30 combattants supplémentaires. Parmi les personnages confirmés, il y a :

Vegeta (GT)

Trunks (GT)

Super C-17

Uub

Champa

Tao Pai Pai

Grand-Père Gohan

Jaco

Vegeta (GT) et Trunks (GT) font donc ici leur première apparition dans la série Budokai Tenkaichi / Sparking.

Outre ces nouveaux personnages, Dragon Ball: Sparking! ZERO accueillera également un gros DLC baptisé Super Limit-Breaking NEO. Disponible vers l’été 2026, il introduit quatre stages supplémentaires, dont la Maison de Tortue Géniale et le Palais du Tout-Puissant. La mise à jour comprend également un nouveau costume, une nouvelle Super Attaque pour Goku (Z – Fin), et un nouveau mode solo permettant aux joueurs de sélectionner des personnages débloqués. Ils pourront ainsi gagner de l’EXP grâce à “des combats et des événements afin de renforcer leurs personnages préférés et de les mener vers de nouveaux sommets”.

“Cette extension majeure répondra aux attentes de la communauté et élèvera l’expérience à de nouveaux sommets”, déclare Bandai Namco. “Grâce à l’ajout de nouveaux contenus massifs, elle marque l’évolution la plus ambitieuse du jeu à ce jour”.

Voici la bande-annonce de révélation du DLC de Dragon Ball: Sparking! ZERO :