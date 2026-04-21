Dragon Ball Xenoverse 3, c’est officiel !

Vous souvenez-vous du projet AGE 1000, dévoilé pendant Dragon Ball Genkidamatsuri de janvier dernier ? Si la réponse est oui, sachez qu’on a enfin le jeu qui va avec. Lors du Dragon Ball Games Battle Hour 2026, la firme japonaise a officialisé son prochain jeu Dragon Ball qui n’est autre que (tenez-vous bien…) Xenoverse 3 ! Bandai Namco relance ainsi sa licence phare avec un nouvel arc narratif et une direction artistique portée par le regretté Akira Toriyama lui-même.

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Un nouveau chapitre baptisé “Age 1000”

Clap de fin pour le Dragon Ball Games Battle Hour 2026, l’événement dédié à la licence vidéoludique inspiré de l’œuvre d’Akira Toriyama. Et non, à la déception de tous, il n’y avait aucune annonce d’un Dragon Ball FighterZ 2. Néanmoins, on n’était pas rentrés bredouilles, car Bandai Namco a dévoilé un nouveau titre Dragon Ball, rattaché au projet AGE 1000 dévoilé en janvier dernier. C’est donc officiel : le prochain jeu n’est nul autre que Dragon Ball Xenoverse 3.

Contrairement aux précédents opus, Xenoverse 3 introduit une période totalement inédite, l’“Age 1000”. Ce futur lointain se déroule bien après les événements connus de la saga, en mettant en scène une version transformée de West City. Cette dernière devient alors un hub central dans un monde profondément remanié.

Xenoverse 3 proposera également un casting inédit, directement conçu par Akira Toriyama de son vivant. Le joueur incarnera un membre d’une escouade de héros (qu’il va créer lui-même), répondant à un appel de Bulma concernant une menace imminente. Certes, la bande-annonce n’a pas dévoilé de séquence de gameplay, mais il est clair qu’il sera similaire à celui des opus précédents.

Vous pouvez regarder la bande-annonce de Dragon Ball Xenoverse 3 dans la vidéo ci-dessous :

Une sortie prévue en 2027 pour Dragon Ball Xenoverse 3

Dragon Ball Xenoverse 3 sortira courant 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. La date de sortie précise reste pour le moment inconnue.